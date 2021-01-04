美國高官再稱新冠病毒出自中國武漢實驗室　華春瑩反駁

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未得到有效控制，美國高官日前再次強調，新冠病毒（SARS-CoV-2）出自武漢實驗室。中國外交部2021年1月4日嚴厲反駁。

在中國外交部2021年1月4日的記者會上，有記者提問，美國總統副國家安全顧問波廷傑（Matthew Pottinger）近日稱，有越來越多的證據表明，新冠病毒是從中國武漢的實驗室泄露的。中方對此有何評論？

中國外交部發言人華春瑩表示，她剛看到這個報道時根本無法相信。關於所謂的「武漢實驗室病毒製造論」或者「泄露論」，世界上幾乎所有的頂級科學家和疾控專家，包括美國的頂級疾控專家都公開予以了否定，中方的科學家也多次接受媒體採訪，美國媒體也去過武漢病毒研究所進行了實地採訪，從專業角度介紹了有關的管理和研究情況，中方媒體也已發佈了「關於疫情的謊言與真相」系列，援引了大量具體和詳實的數字和事實進行了深入的批駁。

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華春瑩說：「波廷傑先生作為美國政府的高級官員，事到如今居然還在翻炒這樣低劣的謊言和謠言，我很希望美方澄清，這到底是波廷傑自己的個人言論，還是代表美國政府的真實的立場。美方這麼說，請他們立即向世界拿出證據來。」

華春瑩表示，既然對溯源問題如此的重視，那麼考慮到美國媒體之前都已經報道出來的有關德特里克堡生物基地和美國去年秋季的大流感和新冠肺炎疫情之間的關係，美方為什麼迄今不邀請世衛組織（WHO）派專家去美國進行實地調查？美國在海外建立了200多個生物實驗室，到底在幹什麼？他們為什麼不能邀請國際記者去進行實地的採訪和參觀？

華春瑩指出，正如世衛組織總幹事譚德賽（Tedros Adhanom）近日在新年致辭中說的那樣，新的一年不應該再讓陰謀論和對科學的攻擊佔據上風，從而給人們的健康和整個社會帶來不必要的痛苦。「我們希望美方的那些人能夠迴歸理性和理智，真誠地面對現實，能夠通過自身加強努力和國際合作，能夠最大限度的去維護美國人民的生命安全和健康，拿出一個大國應有的樣子。」