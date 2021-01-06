傳特朗普擬於拜登就職前赴蘇格蘭　蘇格蘭首席部長：不歡迎

傳美國總統特朗普（Donald Trump）將在候任總統拜登（Joe Biden）1月20日就職前夕前往蘇格蘭度假。蘇格蘭官方1月5日稱此舉屬非必要旅遊。

圖為2021年1月4日，在美國佐治亞州聯邦參議員決選前夕，美國總統特朗普前往佐治亞州進行助選。（Reuters）

據美國有線新線網絡（CNN）報道，蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）1月5日表示，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情相關的限制措施，美國總統特朗普就像任何來自國外的人一樣，目前不會在蘇格蘭受到歡迎。

施雅晴說：「我們不允許（來自國外的）人進入蘇格蘭，這對他（特朗普）來說同樣適用。打高爾夫球我認為並非必要目的。」

施雅晴又說：「我不知道特朗普的旅行計劃是什麼」，「他馬上的旅行計劃是離開白宮。但除此之外我就不知道了」。

此前，蘇格蘭媒體《星期日郵報》1月4日首先爆料稱，特朗普可能計劃於拜登1月20日就職前夕離開美國。

據報道，位於蘇格蘭的普雷斯蒂克機場（Prestwick Airport）收到通知稱，特朗普偶爾使用過的一架軍用飛機計劃於1月19日抵達該機場，而該機場附近正是特朗普在蘇格蘭的特恩貝里度假村。

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）1月5日駁斥了這種猜測，在聲明中稱，「這是不準確的」，「特朗普總統沒有前往蘇格蘭的計劃」。

為應對日益嚴峻的新冠肺炎疫情，英國英格蘭和蘇格蘭地區1月4日宣布，從當晚開始實施「禁足」措施。