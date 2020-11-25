蘇格蘭通過法案免費提供女性衛生用品　開創全球先河

蘇格蘭議會11月24日一致通過《衛生用品（免費供應）蘇格蘭法案》（Period Products (Free Provision) Scotland Bill），於公共場所向女性提供免費的棉條和衛生巾，成為全球首個提供免費衛生用品的地區，解決「月經貧窮」（period poverty）的問題。

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根據法案，指定公共場所包括社區中心、青少年俱樂部和藥房將提供免費的棉條和衛生巾，每年開支達到2,400萬英鎊。2018年，蘇格蘭已經開創先河，規定學校、學院和大學提供免費衛生用品，但立法將提供多一層保障。

法案通過之後，蘇格蘭各地政府將有法律義務確保「所有需要的人」都能免費獲得衛生用品。蘇格蘭的32個議會區將決定具體施行方式，主旨在於讓每一個需要的人，能夠以「相對容易」和「具有尊嚴」的方式取得不同種類的衛生用品。

蘇格蘭工黨議員倫農（Monica Lennon）自2016年起倡議解決女性的「月經貧窮」問題，並提出相關法案。她表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，法案通過更具有實質意義。她指，沒有人應該要擔心她們下一片衛生巾等要從何來。

「月經貧窮」是指貧窮導致女性無法負擔衛生用品費用。若以生理期平均每月五天計算，一名女性每月衛生巾或衛生棉條等產品的開支或達到8英鎊。

慈善團體蘇格蘭青年組織（Young Scot）針對逾2000人的調查發現，蘇格蘭學校、學院和大學每四人就有一人難以取得衛生用品。另有調查發現，英國約10%女性無法負擔衛生用品，15%負擔困難，19%因為金錢因素不得不改用較低廉的不合適產品。

為了解決「月經貧窮」問題，英國2001年將衛生用品的消費稅（VAT）下調至5%，但歐盟禁止英國完全取消或進一步下調被稱為「月經稅」的衛生用品消費稅。

英國政府過去五年將課徵的「月經稅」投入基金，協助女性組織與慈善機構。超級市場樂購（Tesco）2017年將衛生用品的售價下調5%，抵消消費稅。隨英國即將脫歐，課徵「月經稅」方面將取得自主權。