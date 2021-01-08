韓國法院判處日本政府賠償慰安婦1億韓圜　日本提出抗議

韓國慰安婦受害者對日本政府提出起訴，要求索償。首爾中央地方法院1月8日進行一審宣判，判處日本政府向12名慰安婦受害者賠償每人1億韓圜。日本外務省傳召韓國駐日大使提出抗議。

法院判辭指出，綜合證據、相關資料和證供，顯示被告的非法行為導致原告遭受難以想像的身心創傷，受害者卻未能得到應有賠償。法院因此認為原告要求的精神損失賠償金額合理，判日本政府敗訴。

日本外務事務次官秋葉剛男同日傳召韓國駐日大使南官杓提出抗議，形容判決「極度遺憾」和「完全不能接受」。外務省幹部稱，從國際法和常識而言，都是毫不合理的判決，表達強烈不滿。發言人指，日本不會對判決提出上訴。

日韓關係原本已經因為第二次世界大選強迫勞動和日本出口限制變得緊張，今次判決預期將使到情況雪上加霜。

圖為2020年10月13日，德國柏林豎立慰安婦像。（Getty Images）

2013年8月，已故裴春姬等12名受害者以日本政府於殖民統治韓國時期誘騙或強迫她們充當慰安婦為由，向法院提出民事調解申請，要求日方向受害者每人支付1億韓元的精神賠償金。韓國慰安婦受害者對日本提起多宗索賠訴訟，這是韓國法院首次對相關案件作出判決。