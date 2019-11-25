【新聞教室】日韓關係乍暖還寒　兩國爭議從何說起？

日本與韓國關係持續緊張，在兩國《軍事情報保護協定》（GSOMIA）失效前一日雙方不斷談判後，韓國青瓦臺11月22日決定推遲軍情協定的終止期限。兩國的紛爭及貿易問題紛爭仍「有彎轉」。一切的糾紛，要由二戰說起。

二戰前後的歷史問題

日本與朝鮮在近代史上密不可分。朝鮮半島曾在1910年至1945年遭日本佔領，二戰期間日本強迫朝鮮人勞動或成為「慰安婦」。

兩國在1965年正式建立外交關係，建交文件涉及二戰期間日本徵用韓國勞工賠償問題。日本向韓國賠償價值3億美元資金，並延長2億美元的低息貸款。

協議同時指出，所有索賠已經得到「最終徹底解決」。不過，並非所有韓國人都對滿意協議，不少二戰受害者一直堅稱協議無效。

日韓關係：日本及韓國因二戰強徵勞工賠償、慰安婦及主權爭議等問題爭議不斷。（AP）

二戰強徵勞工賠償

韓國最高法院2018年底裁定，新日鐵（Nippon Steel）及三菱重工等幾家日本公司，需向二戰期間被日本強徵的勞工賠償。

韓國文在寅政府及後又宣布，解散日本撥款成立，支援「慰安婦」的「和解治癒基金」。儘管韓國聲稱未有撕毀協議，但行動等同推翻前朴槿惠政府與日本簽署的「慰安婦協議」協議，日本政府認為韓國破壞國際諾言。

日韓關係：日韓其中一個最大爭議是二戰強徵勞工賠償，韓國最高法院2018年底裁定幾家日本公司需向二戰期間被日本強徵的勞工賠償。（AP）

出口限制與互相踢出白名單

日本及韓國政府因為二戰強徵勞工賠償、慰安婦及主權爭議的獨島（日本稱竹島）等問題，至2019年兩國關係急轉直下。

日本政府7月以國家安全為由，限制韓國三種高科技材料出口；韓國8月22日宣布中止與日本簽署的《軍事情報保護協定》；韓國軍方8月25日及26日舉行兩天獨島防禦演習。日本認為有關演練是不可接受，向韓方提出抗議。

日方8月28日起，將韓國移出獲得貿易便利「白名單」；韓國不但就日本問題向世界貿易組織投訴，亦在9月18日將日本移出出口白名單，作為報復。

韓國大規模罷買與UNIQLO廣告

韓國自7月起發動大規模罷買日貨，拒絕前往日本旅行運動，令日本貨品在韓國銷情大跌。10月韓國訪日旅客較2018年同期大降65.5%，韓國飛往日本的航班大量取消，依賴韓國旅客的地區備受打擊。

日本時尚品牌UNIQLO播出的新廣告亦捲入風波。這個廣告被指有暗諷「慰安婦」，以及洗白日本殖民史之嫌。「慰安婦」被視為是二戰中被強徵、誘拐或欺騙情況下成為日軍性奴的女子。

這個廣告觸發韓國民眾怒火。UNIQLO在廣告播出幾日後，10月21日將在韓國的有關廣告撤回，但強調公司無意冒犯。

UNIQLO這個廣告，在韓國引起極大爭議。（Twitter）

終止GSOMIA峰迴路轉

日本與韓國的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）本來在11月23日失效，經過雙方不斷談判後，青瓦臺決定推遲軍情協定的終止期限。

共同社引述日本政府相關消息人士報道，日韓兩國政府已達成共識，有關於兩國之間的出口管制爭議問題，韓國會停止向世界貿易組織（WTO）起訴的動向，日韓之間將啟動有關貿易管理的磋商。有分析認為是美國施壓奏效，也有人指或與日方態度緩和有關。