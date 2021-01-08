特朗普：不會出席拜登就職典禮

美國總統當選人拜登（Joe Biden）在1月20日正式就職，現任總統特朗普（Donald Trump）8日表示，他屆時不會出席，惟沒有透露去向。

特朗普在Twitter公布有關消息，路透社引述消息人士報道，白宮曾討論特朗普在拜登就職前一天離開白宮，並預計對方會到佛羅里達州旗下的別墅。

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

而在特朗普表示不會現身拜登就職典禮前不久，他在Twitter再提及大選一事，稱7500萬名投票支持他、美國優先及讓美國再偉大的愛國人士會在未來成為強大的聲音，指他們不會遭到任何方式的不尊重或對待。

美國國會在6日舉行認證大選結果，但遭到特朗普的支持者闖入，騷亂中導致至少5人喪生。特朗普被指涉嫌煽動，有關帖文被多個社交媒體刪除，其帳戶亦被遭到不同形式的封鎖。他的Twitter帳戶在7日獲解封後，隨即發布首則推文，透過錄影片段形容國會山莊發生的事件「極其惡劣」。

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