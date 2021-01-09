佩洛西研究禁止特朗普使用核武　民主黨擬1月11日啟動彈劾

美國總統特朗普（Donald Trump）卸任在即，但他仍然面臨被迫提早下台的壓力。消息指民主黨可能在1月11日提出彈劾對方。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8日表示，與參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）通話，商討限制特朗普使用的可能。

美國總統假如下令使用核武，需輸入密碼才正式生效，不過至今都沒有軍方或國家安全高層質疑特朗普的精神狀態。路透社引述消息人士報道，米利向佩洛西保證，假如特朗普企圖使用核武，將會有措施阻止。

米利的辦公室證實佩洛西曾經來電，稱米利回應對方有關使用核武程序的問題。

佩洛西在聲明形容特朗普「神經錯亂」，認為對方非常危險，要求對方即時下台，否則國會將採取行動。消息指她會在8日較後時間與候任總統拜登（Joe Biden）通話，商討局勢。

兩名消息人士向路透社表示，參眾兩院的民主黨議員準備在11日提出彈劾特朗普，不過眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則認為再彈劾特朗普只會令國家更分裂，他準備聯絡拜登，強調各方應為局勢降溫，團結國家應對挑戰。

另外，國會在6日遭到大批特朗普支持者闖入，有支持者在佩洛西辦公室內拍照，司法部指該名人士已被起訴。而她佩洛西的幕僚則指，該辦公室內一部手提電腦被盜走，惟沒宥透露電腦藏有甚麼資料。

▼想了解美國示威者佔領國會的相片，請點擊以下圖輯：