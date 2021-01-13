蓬佩奧取消訪歐行程　路透社：歐洲官員拒絕見他

美國務院以與拜登（Joe Biden）團隊進行權力交接為由，取消本周所有的訪問計劃，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的訪問歐洲行程。但據路透社1月13日引述消息人士報道，這些訪問被取消並非只是因為美國內部的權力交接，歐洲多國官員拒絕見蓬佩奧。

美國國務院1月12日發表聲明稱，為確保與拜登團隊的權力交接順利進行，本周所有官員外訪行程全部取消，包括取消國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對歐洲的訪問。美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的訪台行程也被取消。

拜登即將於1月20日正式宣誓就職，權力的交接可以說已經到了最後的階段。蓬佩奧原本將於1月13日至14日訪問布魯塞爾，這將是擔任國務卿的最後一次出訪。克拉夫特原計劃於1月13至15日赴台訪問。按照行程安排，她將與台灣領導人蔡英文會晤。

拜登即將於1月20日正式就職，目前正在與特朗普政府進行權力交接。圖為2021年1月8日，拜登在特拉華州宣布經濟和就業團隊人選。（Reuters）

雖然美國務院表示，取消本週所有訪問的原因是因為權力交接，但路透社1月13日報道稱，據歐洲與美國的外交消息人士透露，蓬佩奧突然取消了訪問歐洲的行程，是因為歐洲多名官員拒絕與他會面。

多名消息人士稱，盧森堡外交部長和多名歐盟高級官員拒絕與蓬佩奧會面，他在臨行前最後一刻取消了歐洲之行。蓬佩奧曾計劃在與歐盟領導人和歐盟最高外交官之前，前往盧森堡會見該國外交部長阿瑟伯恩（Jean Asselborn）。

報道稱，蓬佩奧受到歐洲官員們冷落，是因為此前數千名特朗普的支持者衝擊了美國國會大廈。蓬佩奧雖然譴責了暴力行為，但沒有提到是特朗普（Donald Trump）毫無根據的言論引發了大規模抗議活動。阿瑟伯恩曾在美國國會騷亂發生後第二天，表示對事件感到震驚，並稱特朗普是「罪犯」和「政治縱火狂」。