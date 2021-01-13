美國之音記者追問蓬佩奧後遭調職　兩黨議員表不滿

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）前往美國之音（VOA）總部發表講話後，美國媒體1月12日報道，一名10多年的美國之音資深員工在向蓬佩奧提問後遭主管批評，之後被調離白宮記者崗位。美國民主黨與共和黨均有議員發聲，對美國之音的決定表達不滿。

2021年1月11日，蓬佩奧指出，中國對西方核心觀念構成獨特威脅，對於中國，「不管他們說什麼，我們都必須不信任並加以核實」。（AP）

據美國國家公共廣播電視台（NPR）1月12日報道，美國之音的三名記者透露，他們的白宮女記者韋達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara，暫譯）已被調職。美國之音的新任主管賴利（Robert Reilly）還斥責這名女記者說，「你顯然不知道要怎麼做！」

美國《華盛頓郵報》1月12日稱，賴利就是做出調任決定的美國之音領導，賴利近期剛被任命為「政府資助的機構」的負責人。韋達庫斯瓦拉早在2003年就加入了美國之音，並於2018年年中開始擔任美國之音的白宮記者。

《華盛頓郵報》提到，蓬佩奧的到訪讓美國之音一些員工感到不滿。這些員工說，在美國之音電視頻道與直播中播放蓬佩奧講話的命令，相當於是在幫美國政府做「政治宣傳」。

蓬佩奧講話結束後，美國之音主管賴利對蓬佩奧有簡短的提問，但並沒有提到美國最近發生的事，比如1月6日美國國會大廈遭到美國總統特朗普（Donald Trump）支持者暴力衝擊的事件。美國之音的活動也不允許外部記者參加，同時美國之音內部的記者也不允許進行提問。

女記者達庫斯瓦拉曬出的一些個人照：

《華盛頓郵報》稱，當幾位在場的記者在活動尾聲開始大聲向蓬佩奧提問時，美國之音活動的現場直播在幾秒鐘內就被關了。之後女記者韋達庫斯瓦拉在蓬佩奧離開美國之音總部大樓時，在後面喊出了兩個問題：「國務卿先生，為重建美國在世界各地的聲譽，你有做些什麼？國務卿先生，你後悔說將會有第二屆特朗普政府嗎？」

The nation's top diplomat @SecPompeo ignoring my questions about what he is doing to restore US reputation and whether he regrets saying there will be a second Trump administration. pic.twitter.com/8pcP9lRQ5a — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) January 11, 2021

女記者韋達庫斯瓦拉在Twitter上發佈的影片顯示，蓬佩奧並未回答她的問題，韋達庫斯瓦拉剛問完第一個問題，蓬佩奧就開始轉身走出大樓。離開前，蓬佩奧還做出豎大拇指的舉動，寓意不明。之後，韋達庫斯瓦拉就被調離白宮記者的崗位。

兩黨議員發聲

美國眾議院外交委員會民主黨籍議員米克斯（Gregory Meeks）與共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）均要求美國之音撤回決定，他們發表聯合聲明稱「這是美國，我們並不會因為記者提問尋求答案而懲處我們的記者。」聲明又指，自由與公正的新聞，是美國憲法和民主的核心。

1月11日，蓬佩奧前往美國之音總部發表講話，稱「你們的使命是在全世界推動民主、自由和美國價值觀。」稱讚「美國之音能夠給予世界黑暗角落的無聲之人以聲音，是美國奮鬥之聲、是美國卓越主義之聲、是自由的尖兵」，又強調「這裏絕對不是給北京或者德黑蘭，這些威權政權的平台」。