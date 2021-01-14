基因改造豬獲美國FDA批准　成史上首個可製藥及可食用基改紅肉

美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）於2020年12月15日批准基因改造豬「半乳糖安全豬（GalSafe Pigs）」，可用於醫療藥品、器官與身體組織移植，以及作為食品。

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為什麼科學家會想到要研發基改豬呢？其實是因為豬隻基因是異體器官移植首選，豬細胞也是最常用來製藥的動物細胞，例如凝血劑肝素。而這款由美國醫療公司Revivicor研發的GalSafe豬，利用基因工程將豬隻體內的過敏原「α-半乳糖甘酵素（Alpha-Gal）」分子拿掉，讓對這類過敏原過敏的「Alpha-Gal綜合症」患者，在食用之後，將不會有過敏的疑慮，具有寶貴醫療價值。

Alpha-Gal綜合症（Alpha-Gal Syndrome ，簡稱AGS）是一種嚴重的過敏性疾病，患者若誤食含有Alpha-Gal分子的紅肉或其製品，可能引發紅腫、嘔吐、呼吸困難，以及死亡。

除了魚、兩棲類、鳥類與人類體內沒有Alpha-Gal分子，多數哺乳動物體內都有，部分昆蟲的唾液也可能含有此分子。若誤食該類紅肉，或被這類昆蟲叮到，也可能造成引發AGS綜合症。美國衛生及公共服務部初步統計，美國至少有5,000名AGS患者。

（Revivicor圖片）

史無前例！基改動物可做藥品與食物

這不是FDA首次批准基改動物：FDA於2009年批准了基改山羊，以便用其羊奶製造抗凝血劑，再於2015年批准基改雞，以用其雞蛋製藥。同年，基改三文魚（核准品名為AquAdvantage salmon）成為第一個可食的基改動物。

現在，Galsafe Pigs是史上第一個能供人類食用，也能用於醫療用途的基改動物。FDA局長哈恩（Stephen M. Hahn）表示：「這是科學創新的巨大里程碑。」

基改爭議吵不完，標章各國各有標準

「不自然」的基因改造向來引人害怕，但依目前科學研究評估，只要基改食物，其植入的外源基因來自對人類無害的生物體，且研發過程通過嚴謹的安全把關，基改食物完整進入人體或轉移至細胞組織的機率近乎為零，更不會轉移到生殖細胞影響下一代。

不管基改是否真影響身體組成與健康，多數消費者還是希望知道自己吃的食物是不是經過基因改造。但目前不同國家有不同的基因改造食品標示政策，並沒有統一的國際規範。

比如，Galsafe Pigs所屬的美國認為，基因改造食品只不過是善用新的育種技術，並不危害健康。如果強制標示，只會徒增成本，增加消費者負擔。因此基改若沒有對其食品營養價值造成顯著影響，業者可自願選擇標示與否。

肉品製造技術持續精進！植物、人造、基改通通來

近年來，meat alternatives（肉類替代品）的趨勢已滲進主流市場，已不再限定於特殊需求。從速食大亨到連鎖咖啡廳：漢堡王、麥當勞、星巴克紛紛推出各式植物肉產品，幕後推手巨頭業者Beyond Meat營收在2020年第三季達到9,440萬美元。Impossible Foods也在2020年6月宣布旗下產品無肉香腸將供應全美餐廳。

基改商品已不稀奇，但過往以大豆、玉米，以及其加工製品為主，基改肉則為人工肉的最新戰力。而日前市面上唯一的可食基改肉品，則只有基改鮭魚與Galsafe Pigs。

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基改豬不會更營養或可口，但卻能免除過敏

FDA宣稱，Galsafe Pigs不比一般家豬更可口或營養，唯一差異是免除了過敏因子，但絕對可以安全食用，未來可能透過郵寄宅配買賣。藥用方面，任何廠商想使用Galsafe Pigs研發藥品或器官移植技術，仍須取得進一步許可。

不過，據《衛報》報道，Galsafe Pigs的開發廠商United Therapeutics Corps目前只有一個農場、一個屠宰場、8000隻豬，該公司表示並不打算直接販售基改豬，而是希望先把發展重點放在治療Alpha-Gal綜合症患者的器官移植技術上。

無政府組織美國食安中心（The US Center for Food Safety）則持反對意見，指出基改豬根本還沒給患有過敏症的患者試驗，且沒有任何實質科學證據支持FDA的決策，批評FDA根本不該魯莽批准。美國食安中心政策負責人十分擔心Galsafe Pigs的食用與藥用安全性，正考慮對FDA進行提告。

短期內，Galsafe Pigs進入肉品市場機率不高。從基改鮭魚獲得FDA批准到成為食用肉耗費了5年時間，原因包括聯邦政府協調GMO標示規範，以及鮭魚本身的法律糾紛。截至今日，基改鮭魚的食用普及率仍極低，Galsafe Pigs要面對的考驗恐怕才剛開始。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：基改豬出現！美國FDA批准史上第一個能吃也能製藥的基改動物】