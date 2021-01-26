習近平留給拜登的時間不多了

撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-01-26 12:00

美國但凡政府交接，皆有需推翻前任的政策，以彰己名，尤其是政黨輪替時。拜登（Joe Biden）上任美國總統後，世界所關注的一大潛在變化，便是美國對華政策。

1月20日以來，拜登已經與加拿大、墨西哥、英國、法國等多國領袖通話，外交工作有序展開，昭示着由專業精英人士組成，以規則為主導的美國傳統外交風格之回歸。不過，拜登政府在對華政策和一系列相關問題上，卻甚為謹慎，僅由個別幕僚有節奏地公開放話，頗有試水之意味。

「我們將以耐心的方式開始」

1月25日，白宮發言人普薩基（Jen Psaki，又譯莎琪）對眾媒體表示，「涉及我們與中國的關係，我們將以耐心的方式開始」，從而與各盟友和兩黨商榷，「我們將允許跨部門流程逐步進行，以審查和評估我們應以怎樣的方式繼續發展我們的關係」。

1月25日，白宮發言人普薩基表示將以「耐心的方式」着手中美關係。（Getty）

1月23日，台灣TVBS新聞台播出了拜登核心幕僚艾利森（Graham Allison）不久前參加「TVBS國際論壇－拜登就職新風雲」時，與台灣前行政院長江宜樺、前國安會秘書長蘇起、台大教授蘇宏達等人交談時的表態。艾利森在被問到未來4年會有哪些重要議題可以重新定義中美關係時，表示台灣是最令他擔心的爆點，稱在台灣可能發生的意外、事件、甚至挑釁，都會引發連鎖效應。這到最後甚至會把中美都捲入災難性的戰爭中，台灣和其他各方成為犧牲品，因此是戰爭與和平會是一大議題。

艾利森進而表示，拜登政府將大抵按照「5個R」綱領來修正特朗普的對華政策，首先是回歸正常（return to normal）；第二是逆轉（reversal），例如重新加入巴黎氣候協議；第三是檢視（review），以美國利益檢視特朗普所謂的成就；第四是現實主義（realism），即對中國是強有力對手之事實保持清醒認知；第五是負責（responsible），即認識到中美必須共存，否則便是連帶地球一起共同毀滅。

簡言之，綜覽普薩基與艾利森的表態，大抵可被理解為：特朗普肯定是錯的，我們基本有了定論，要以競爭與合作的方式與中國打交道，但這套方案還需要些時日打磨，與盟友共同協調以及說服國內各派也都需要些許時間。所以最好中國和相關議題都別暫別生事，待我們先搞掂疫情、經濟、種族等沒有太多政治阻力的議題，再来跟各方談。

2002年10月17日，美國哈佛大學教授艾利森在大學的一場辯論中發言。（Getty）

「擱置難題，揀容易處落手」

這也是情有可原。一方面拜登作為美國總統，必須先着手對美國更緊迫的問題，譬如怎樣防疫，防止更多的美國人跟隨那殞命的近50萬國民之後塵。另一方面，拜登既不能似特朗普政府一樣採取「只知逞強，不管不顧」的對華政策，畢竟中美關係直接關乎美國民生、企業，而這又是美國政治的間接基礎。但在美國愈發撕裂的政治環境和虎視眈眈的共和黨人之注視下，即便是最理性的話語，亦需尋得合適的包裝，亦需「耐心」去鋪陳，是以普薩基才會作如是說。

外交考量亦是同理，美國外交歷來仰仗其所制定的規則和盟友體系，這些被特朗普政府荒廢的領域亟待拜登政府修復，而優先修復與各盟友的關係，本來也是同時為制定更好的對華政策鋪路。

所以，目下拜登實則是在「擱置難題，揀容易處着手」，反正只要中國不主動採取攻勢，他就可以先處理其他事。中美政治、兩國貿易、香港台灣、產業科技，這些與中國相關問題都能夠先擱置。

不過這也就是問題所在，中國憑什麼等拜登？

相較於中美關係，拜登與賀錦麗（Kamala Harris，左，又譯哈里斯）更需優先解決國內諸多問題。（AP）

中國沒有等拜登的理由

時下，中國國內政治已經進入深化改革階段，前幾年風雲變幻的人事變動早已定於一尊，執政者和國家機器之精力已經調整至補齊短板、防範風險、深化黨建、人性化施政等一系列細潤無聲的工作。而在國際舞台，中國除了趁美國陷入「內捲」時大力推動與西太平洋各國及歐亞大陸之關係，在商貿和長期發展方向上深度銜接，也在通過高調倡議和具體行動爭奪「多邊主義捍衛者」之旗幟。

拜登及其團隊不可能不明白中國這些措施將大大提升中國的影響力，乃至在G2的現實之上進一步鞏固中國之於美國的相對優勢。但面對中國這方面舉措，拜登卻無精力和理由去阻攔——不過在此之餘，中國執政者還會加緊解決其他內部隱患，譬如香港和台灣。

1月24日，《紐約時報》編輯部刊布「打壓香港是對拜登的初期考驗」（Hong Kong Crackdown Is an Early Test for Biden）為題的觀點文章，藉當下香港反對派遭打壓的情況，稱這將是拜登對華政策的挑戰——《紐時》講得沒錯，《紐時》也講得不夠，目前的情況，還真的僅僅為「初期考驗」而已。

中美關係：圖為2011年4月21日，路人經過美國紐約市《紐約時報》總部。（Getty）

目下，中央認為在「國際大環境」和「國內及香港的小環境」下，香港所牽涉的國安問題已到萬分緊迫之地步，那麼以習近平和這屆中央領導層之性格，斷不會因香港問題棘手便拖而不決，縱使會考慮其國際影響，亦不會在此「中國內務」之問題上有過多猶豫——在此客觀現實之基礎上，從中美關係乃至局外人的角度觀之，一旦成行，無疑將是習近平對拜登的攻勢。

台灣海峽方面亦是同理。01此前便以「武統迫近」系列報道全面分析兩岸和中美近來的局勢演變，評述數十年未見的緊張情況。或許，曾高呼台灣問題「總不能一代一代傳下去」的習近平，目前最期待的便是台灣執政者在島內外的高壓下採取異動，予大陸採取決絕行動的機遇。

而面對這種情況，拜登政府又能如何處理？或許也是因為這樣，艾利森才會在參加台方組織的活動時一再表示他對台灣的憂慮，一再表示拜登了解只有「一個中國」。緩和局勢的意圖再明顯不過。

可是時局不等人，中國基於穩定中美關係的考量，會在中美問題上同樣予拜登以耐心和時間，諸如貿易戰、科技戰等等。不過在港台這些問題上，習近平留給拜登的時間已然不多了。