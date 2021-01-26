美智庫：大陸不太可能全面進攻台灣　但存在小規模動武風險

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-01-26 15:30

哥倫比亞大學與哈佛大學「中國與世界研究項目」美東時間1月25日舉辦視訊研討會，邀請華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、哥大教授黎安友（Andrew Nathan）與前美國國務院亞太副助卿柯慶生（Thomas Christensen）討論新任美國總統拜登（Joe Biden）執政下的中美關係前景。 葛來儀席間表示，台海緊張局勢預料持續升温，雖然中國大陸不大可能出兵全面進攻台灣，但仍存在小規模動武風險。

葛來儀強調，「台灣民間低估前美國總統特朗普（Donald Trump）出賣台灣的風險」，台灣雖然「閃過子彈」，仍付出一定代價。大陸軍機近年頻繁飛越台海中線、威脅台灣安全，台軍飛行員與地勤人員負擔加重、國防支出增加，就是一例。

葛來儀指出，台灣、南海是美中兩大潛在衝突點。她說，2021年是中國共產黨成立100周年、中共第20次全國代表大會明年將登場，中共總書記習近平將展現自己堅定捍衛中國主權，而拜登想更有效與中國競爭，嚇阻中國進犯與挑戰美國利益，同時避免危機與戰爭。

去年10月，解放軍在東南沿海軍事演習。（中央電視台）

她說，台海爆發危機的風險升高，中國雖然不大可能出兵全面侵略台灣，仍存在小規模動武風險。

她認為，北京仍有信心阻止「法理台獨」，實現兩岸統一併非緊迫目標，「但台灣未來幾年可能舉辦公投」，為兩岸局勢投下變數。

葛來儀稱，拜登政府官員處理對台事務經驗豐富，可能追求比特朗普政府更穩健的政策，即使中國不喜歡美國對台軍售、與台灣方面開會對話，「但我認為我們能回到中國忍受美國堅定支持台灣安全繁榮的境地，這可以辦到，不是那麼困難。」

柯慶生則呼應葛來儀所言，他反對把台灣當作對付中國的棍棒，美國若試圖把台灣當武器懲罰中國，而非為台灣好而支持並鞏固台灣，台灣將深受其害。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）。（網絡圖片）

黎安友則表示，他擔憂美國對中國的大陸軍事嚇阻可信度降低，如果大陸方面國或台灣未來不相信美軍有能力或意志防止共軍犯台，任何外交手段都無法控制局面。

談到中美關係，黎安友與柯慶生都預期人權將是重點議題。柯慶生說，特朗普政府將北京壓迫新疆維吾爾族人視為「種族滅絕」，拜登政府官員似乎接受如此標籤，美國如抵制2022年在北京舉辦的冬季奧運，將對雙邊關係產生重大影響。

（中央社）