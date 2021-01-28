布林肯與英德法外長通電話　同意在全球議題上緊密合作

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-28 09:19

美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）1月27日分別與英國外相藍韜文（Dominic Raab）和德國外長馬斯（Heiko Maas）通電話，同意在全球議題上緊密合作。

圖為1月27日，布林肯（Antony Blinken）出席他的首次國務院新聞發布會。（Reuters）

英國外交部表示，布林肯與藍韜文通電話，雙方討論了就共同議題、全球民主價值合作，並強化兩國同盟關係等方面。路透社引述英國官員表示，雙方還討論到有必要着手應對伊朗「破壞穩定的行為」，以及敦促中國遵守國際承諾。

德國外交部則表，布林肯與馬斯通電話，雙方同意針對多項議題緊密合作，包括中國在全球角色、伊朗核子協議、阿富汗局勢、氣候變遷等。

美國務院發言人則指，布林肯也與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通話，就跨大西洋合作交換了意見。布林肯強調美國希望與法國聯同其他夥伴合作，以應對共同挑戰，包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化和中國問題等。

美國參議院1月26日通過布林肯出任國務卿的人事案，布林肯在27日宣誓就職，正式接替蓬佩奧（Mike Pompeo）成為美國新任國務卿。