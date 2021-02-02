楊潔篪：中美遭遇「建交以來最嚴重困難」　提出四點建議

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-02 15:38

中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2月2日上午就中美關係發表講話，除了稱美方應停止插手香港、新疆等涉及中國主權的問題，還提出四項建議，呼籲中美恢復關係，以合作共贏的軌道向前發展。

2021年2月2日，中共政治局委員楊潔篪出席美中關係全國委員會舉辦的演講活動，面向美國民眾發表講話。（美中關係全國委員會官網）

楊潔篪在講話中稱，由於美國特朗普（Donald Trump）政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難。美方一些人固守冷戰思維，把中國視作威脅，採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行。

他同時稱，中國從不干涉包括大選在內的美國內政，從不對外輸出發展模式，從不搞意識形態對抗，從不尋求挑戰或取代美國的地位，無意劃分勢力範圍。美方應停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。

楊潔篪表示，中美合作是人心所向、大勢所趨。推動兩國關係重新回到可預期、建設性的軌道，構建和平共處、合作共贏的大國相處模式，是中美面臨的共同任務。中方願與美方共同努力，推動兩國關係沿着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展。

他提出四項建議，改善兩國之間的關係。一是正確認識看待中國。中國的發展壯大進程是任何勢力都不可能阻擋的。希望美方同中方一道，牢牢把握兩國關係的正確方向，加強合作協調，實現共同發展。

二是恢復正常交往。要搬掉阻礙兩國各界交往合作的「絆腳石」，更多主動對外釋放中美合作的積極信息，增進兩國人民對彼此的正面認知，夯實支持中美關係發展的社會和民意基礎。

三是妥善處理矛盾分歧。雙方應尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路。

四是開展互利合作。兩國在抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等領域合作空間廣闊。要推進兩軍、執法、禁毒、網絡安全等領域的交流合作，加強在發展減貧、反恐、防擴散等重大全球性挑戰和地區熱點問題上的溝通協調，為世界提供更多公共產品。

楊潔篪強調，和平與發展仍然是時代主題，中國持續發展的步伐和人類和平與發展的崇高事業是任何力量都阻擋不了的。任何人都無權剝奪中國人民追求美好生活的權利，中國的發展壯大進程是任何勢力都不可能阻擋的。

楊潔篪的講話是拜登（Joe Biden）政府上台後中國高層官員首次向美國發出的訊號，因此更加引人關注。

路透社2月2日報道，值得注意的是，「合作」一詞在楊潔篪的演講中出現24次。楊潔篪在講話中表明北京改善兩國關係的意志，但同時也指責美國前政府的一系列舉動。楊潔篪在講話中向美國保證，中國無意挑戰或取代美國，但沒有任何力量能阻止中國的發展。