緬甸政變｜多地醫護人員計劃罷工　仰光民眾發起公民抗命

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-03 01:53

緬甸媒體2月2日報道，緬甸數個主要城市的公立醫院職員計劃在3日組織公民抗命行動，抗議軍方發動政變奪權。另外在首都仰光就有民眾以不同形式製造噪音，向軍方表達不滿。

《伊洛瓦底江》雜誌（The Irrawaddy）指，緬甸的醫護人員會罷工並和平地抗議政變。另外仰光不少民眾晚上在家中敲打鍋和烤盤等廚具，或駕車在街上響號，作為公民抗命行動。其中一名直播情況的網民向路透社表示，他們此舉是為了驅邪。

緬甸政變：圖為2月2日，緬甸士兵走近內比都國會。（Reuters）

路透社2日引述緬甸資訊部門指，軍方當日稱有媒體及公眾在社交媒體上發布謠言，警告此舉可煽動騷亂及導致不穩定。當局促請民眾與政府合作並守法。

報道稱，英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）2日表示，緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）是選舉的合法勝出者，昂山素姬應該獲釋。

亞當斯亦指，英國政府會審視所有對緬甸政府的非直接援助，指除非出現突如其來的人道理由，否則不排除黁暫停援助。另外外相藍韜文（Dominic Raab）原定在本周較後時間與昂山素姬通話，倫敦方面要求該安排維持不變，並希望以此確認對方安全。