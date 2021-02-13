封殺BBC世界新聞台｜駐歐盟使團：港台停播根據國家廣電總局決定

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-13 15:16

歐盟的外交政策機構呼籲中國重新考慮封禁英國廣播公司（BBC）世界新聞台的決定，中國駐歐盟使團2月13日進行回應。

2021年2月12日，中國國家廣播電視總局發布封禁BBC世界新聞台消息，BBC世界新聞台回應表示對這個決定很失望。（中國國家廣播電視總局網站截圖）

中國駐歐盟使團2月13日公布，歐盟對外行動署發言人2月12日發表聲明，稱中方禁止BBC世界新聞台在中國境內播放的決定限制言論和新聞自由，香港電台據此停播BBC有關節目表明香港實施「港版國安法」後自由遭到侵蝕。

中國駐歐盟使團聲明指出，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反中國相關規定，損害中國國家利益，不符合境外頻道在中國境內播放條件，中方相關決定完全正當合法。並強調香港電台是香港公共廣播機構，其根據中國國家廣播電視總局的通報決定停播BBC有關節目，歐方無權藉此對「港版國安法」說三道四。

另據俄羅斯衛星通訊社2月12日稱，歐洲對外行動署在一份聲明中指責這不是中國限制媒體自由的第一個案例，呼籲中國重新考慮封禁BBC世界新聞台的決定。

在這之前，英國通訊管理局（Ofcom）吊銷中國環球電視網（CGTN）在英國廣播許可。中國外交部批評英方一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，對CGTN在英國落地傳播進行干擾，是赤裸裸的雙重標準。