新冠肺炎｜藍韜文對世衛專家組獲准取得資訊的水平表示關切

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-14 23:15

世界衛生組織（WHO）近期赴中國調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情源頭，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對調查初步結果公布方式深表關切（deep concerns），也質疑世衛達成結論過程。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）稱與美方有相同的關切。

沙利文2月13日稱，華府對於世衛專家小組調查新冠肺炎疫源報告結果的傳達方式深表關切，呼籲中國應公開疫情初期的數據。利文在聲明稱：「至關重要的是，報告是獨立撰寫，而專家的發現不會被中國政府干預或改動。」

藍韜文在接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，對專家組獲准取得資訊的水平予以關切：「我們確實關注他們（專家）會得到充分的合作，他們得到所需的答案，因此我們將努力推動，使他們有完全的訪問權限，獲取它（專家組）需要的所有數據，以便能夠回答我認為大多數人圍繞疫情爆發所想聽到的答案。」

武漢爆發新型冠毒病毒肺炎，患者多與華南海鮮市場有關。（中新社）

有人稱不獲提供資訊

沙利文及藍韜文的評論，發表在世衛專家組赴華完成為期1個月的疫源調查任務之後。有專家對其所取得資料的過程表達意見。

美國《華爾街日報》12日引述世衛調查員稱，中國拒向世衛專家小組提供174名早期確診病人的原始數據。內文引述調查員稱，中方提供其分析及資訊，並稱沒有關於病毒的證據。至於研究中原始潛在數據，中方不讓專家組覽閱。調查員向該報稱，雙方曾有「激烈的對話」。

圖為世衛專家組成員德懷爾（右）及沃森2月5日身在中國武漢，準備前往與中方人員開會。（AP）

專家稱原始數據重要

專家組成員之一的澳洲教授德懷爾（Dominic Dwyer）13日向路透社稱，他們之所以堅持提出要求覽閱原始數據，是因為它們很重要；174個案中，一半個案的患者曾暴露在華南海鮮市場的環境中。他稱，那些數據或會包括一些詳情，例如有關方面曾向病人提出的問題、病人的回應，以及他們的回應是如何被分析的。

德懷爾稱不知道為何得不到那些數據。他說如專家組取得數據，它們會在專家組最終報告內提及。

世衛12日稱，專家組的發現摘要，最快下周公布。

領導專家組的昂巴雷（Peter Ben Embarek）9日稱，病毒是從動物傳到人類，而非因為實驗室意外。他亦說病毒有可能通過冷凍食品進入中國。