新冠肺炎｜新西蘭首現英變種病毒　奧克蘭封城　澳洲叫停旅遊泡泡

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-15 15:52

新西蘭2月14日公布當地出現3宗感染源頭不明的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土病例，宣布奧克蘭封城3天，要求民眾留在家中。新西蘭衞生部2月15日上午表示，經檢測後證實其中兩例是英國變種病毒 B117。這是新西蘭首次出現英國變種毒株。這也是新西蘭自1月24日以來再次錄得本土病例。

消息傳出後，澳洲宣布暫停與紐西蘭的「旅遊氣泡」計劃。澳洲首席醫療官凱利（Dr. Paul Kelly）公布，15日起3天把往紐西蘭的航班列為紅區航班。搭乘這些航班的旅客須在指定酒店強制隔離14天。澳洲此前與新西蘭設立「旅遊泡泡」，從新西蘭到澳洲人士豁免隔離14天。

新西蘭最新的群聚感染個案，患者是一家三口。他們是居於南奧克蘭的一對夫妻及其女兒。其中母親在國際航空公司一家承包商的洗衣部門工作。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）15日早上回應個案，稱它們與酒店隔離行動無關，但對其中一人的工作地點有疑問，稱那裏為國際航班提供洗衣服務。她說，其他可能性包括國際航班的機組人員。

新西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德（Dr. Ashley Bloomfield）稱調查的初步焦點落在患病母親的工作地點，因它顯然與邊境有關。他說，現時排除任何其他可能的感染源頭是言之過早。他稱女子在確診前8天已沒有上班。