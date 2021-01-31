新西蘭女子住酒店隔離太寂寞　口罩寫字誘男職員入房「不當接觸」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-31 09:00

新冠肺炎疫情席捲全球，各國都制訂措施限制入境者要隔離檢疫，其中防疫工作備受讚賞的新西蘭，日前通報1宗特殊接觸事件，1名歸國女子在酒店隔離期間，竟然在口罩寫字挑逗男職員，之後更借點酒為名叫職員上房，安全經理發現職員在房內留了20分鐘，上房調查時驚見2人正在「不當接觸」，而且沒有保持社交距離。2人事後被警方警告，職員更因此被炒。不過，當局事後被追問2人是否有性接觸時，承認無法確定，也不會要求作紀錄。

酒店的保安經理調查時，發現職員在女子房內逗留，而且在「不當接觸」。（示意圖／資料圖片）

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事件發生於奧克蘭市的4星級酒店Grand Millennium hotel，1名歸國女子隔離期間疑寂寞難耐，被揭發和1名男職員調情，更利用口罩寫字互通訊息。隔離期間該女子不可以和任何人有身體接觸，但她點了1瓶酒，並由該職員送上她的房間，2人藉此相會。

由於該職員送酒送了20分鐘都未歸位，酒店內的警報系統響起，保安經理前往調查，發現男職員逗留房內，與接受隔離的女子有「不當接觸」、「沒有保持社交距離」。事件發生於月初，但當局日前才公布消息，並解釋一直在調查事件，擔心存在防疫漏洞。

新西蘭管理隔離設施及檢疫負責人Brigadier Jim Bliss稱，事發後該男職員被要求馬上回家自我隔離，並因違反檢疫規定被酒店開除。他和該名歸國女子已受警方正式書面警告，2人接觸後再接受檢測，結果均呈陰性，相信事件造成社區傳播的可能性微乎其微。

當局稱無法確定2人有沒有性接觸，而且不會要求詳細紀錄20分鐘內發生的事。（示意圖／資料圖片）

BJim Bliss坦言2人的行為令人難以置信及失望，令人無法接受，又指隔離檢疫設施有4000名人員都在努力抗疫，該職員的行為不能抹殺其他人的貢獻，他正進行調查，看是否需加強安全措施。

當地新冠肺炎應對部長Chris Hipkins透露，涉事2人是透過在口罩背面寫下訊息來聯繫。有報道指2人曾發生性關係，Hipkins被追問時稱無法確定2人是否有性接觸，亦不會查問2人「接觸方式」，如果接觸時間長達20分鐘，「對我來說夠長了，無法接受」，但他不會要求2人詳細紀錄20分鐘內發生的事。

Chris Hipkins被問到2人有沒有性接觸，稱無法確定也不會追問接觸方式。（1NEWS截圖）

新西蘭防疫工作備受肯定，僅有25人死於新冠肺炎，國家人口500萬但至今只有2000多宗個案。當地目前的新確診全都是外遊回國的人，故對於入境檢疫問題高度關注。

（綜合）

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