拜登被指撤銷前任限制孔子學院政策　白宮：特朗普政府未完成審議

撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-02-11 16:34

美國保守派校園新聞網站2月8日報道,美國前任總統特朗普(Donald Trump)試圖制定一項政策,迫使美國大學公布與孔子學園地方支部的合作,現任總統拜登(Joe Biden)在上任後數日內迅速地撤銷政策。

網站「校園改革」(Campus Reform)8日報道,據訊息與監管事務辦公室(Office of Information and Regulatory Affairs,OIRA)記錄,拜登1月26日停止政策。美國入境和海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)發言人亦向校園改革證實政策已被撤銷。

美國之音2月11日報道,有關消息被共和黨人批評,他們指拜登廢除了特朗普限制中國滲透美國校園的政策。白宮10日表示,有關撤回政策的消息「不實」。

白宮發言人指,特朗普政府沒有將政策提交到《聯邦公報》(Federal Register)。他指出,在特朗普執政期間,行政管理和預算局(Office of Management and Budget,OMB)從未完成對政策草案的審議,草案在就職日還停留在OMB跨部門審議中。

發言人說,白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)在就職日發布一項凍結所有監管程序的備忘錄。他說,凍結意味着政策會在OIRA自動撤回,需要重新提交。