拜登被指撤銷前任限制孔子學院政策　白宮：特朗普政府未完成審議

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-11 16:34

美國保守派校園新聞網站2月8日報道，美國前任總統特朗普（Donald Trump）試圖制定一項政策，迫使美國大學公布與孔子學園地方支部的合作，現任總統拜登（Joe Biden）在上任後數日內迅速地撤銷政策。

網站「校園改革」（Campus Reform）8日報道，據訊息與監管事務辦公室（Office of Information and Regulatory Affairs，OIRA）記錄，拜登1月26日停止政策。美國入境和海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）發言人亦向校園改革證實政策已被撤銷。

圖為2月9日美國總統拜登在白宮總統辦公室與商界領袖會面，討論新冠肺炎經濟振興方案。（AP）

美國之音2月11日報道，有關消息被共和黨人批評，他們指拜登廢除了特朗普限制中國滲透美國校園的政策。白宮10日表示，有關撤回政策的消息「不實」。

白宮發言人指，特朗普政府沒有將政策提交到《聯邦公報》（Federal Register）。他指出，在特朗普執政期間，行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）從未完成對政策草案的審議，草案在就職日還停留在OMB跨部門審議中。

發言人說，白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）在就職日發布一項凍結所有監管程序的備忘錄。他說，凍結意味着政策會在OIRA自動撤回，需要重新提交。