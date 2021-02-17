麥當勞員工拍片爆洋蔥「暗黑製作方法」嚇壞網民：以後絕對不吃

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-17 14:02

國外一名麥當勞19歲員工艾伯特（Justin Albert）日前在社群平台曝光麥當勞廚房製作洋蔥餡料的過程，影片至今吸引超過120萬人按讚，網友kayleighcostin驚呼：「以後不敢吃了！」

艾伯特透露麥當勞漢堡使用預先煮熟的冷凍洋蔥，這些洋蔥經過「脫水」（dehydrated）加工處理，去除所有水分以保持新鮮。要使用洋蔥前，須將冷凍洋蔥跟一堆冰塊一起倒進鍋子裏，加水後充分攪拌均勻直到混和物變濃稠，最後蓋上蓋子就大功告成……

點圖看看引起話題並讓部分網友高呼以後不吃麥當勞洋蔥的影片截圖👇👇👇

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網友abs不可置信問道：「這最好是則笑話，這不是真的吧？」網友Kerry也說：「下次去麥當勞絕不加洋蔥。」

網友Jacob Taylor表示許多速食餐廳也是用這種方法做食物：「美國墨西哥速食店塔可鐘（Taco bell）也會這樣幫脫水豆子『補水』喔。」麥當勞前員工Dan Morales也證實：「這已經不是新方法了，至少我15年前在麥當勞工作時，就用這個方法製作洋蔥。」

網友kt wb則認為脫水食材沒什麼不好：「食材經過脫水處理，就不會有原來這麼強烈的味道，也不容易壓過其他食材的味道。」

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