一分鐘看世界｜德州大斷電的警示、Facebook與澳洲和解、中美爭拗

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-24 07:05

今天是2月24日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

德州大斷電的警示

美國德克薩斯州（Texas）遭暴風雪吹襲，一度出現大規模停電，至今也面臨停水問題，不少人還被天價電費帳單再次「驚嚇」，箇中問題既與德州獨有的電力市場有關，分析更指德州斷電顯現自由市場的局限。德州一名小男孩不幸在家中死亡，他的母親起訴電力委員會與電力公司，要求對方負責……（點擊了解更多）

↓相關新聞：美國德州暴風雪4百萬戶斷電 馬桶「坐不得」民居變「冰宮」↓

+ 2 + 2 + 2

Facebook與澳洲和解

Facebook與澳洲政府就「付費轉載新聞內容法案」爆發爭議後，雙方終在2月23日達成協議，各有讓步。澳方將在法案作出四項修訂，據Fb指，新修訂將容許社交網站選擇在平台所發布的新聞，成為達成共識的關鍵。至於微軟則稱要與歐洲出版商聯手，遊說推行澳洲模式新聞收費制度……（點擊了解更多）

圖為2019年10月25日，Facebook行政總裁朱克伯格於紐約出席活動發言。（美聯社）

中美爭拗

美國眾議院議長佩洛西就香港民主黨創黨主席李柱銘及另外8名民主派人士被控涉組織及參與未經批准集結一事發聲，呼籲透過所有選項向中國追究責任，至於中國外長王毅則呼籲中美關係重回正軌，又指港區國安法是彌補法律漏洞……（點擊了解更多）

圖為美國眾議院議長佩洛西2020年12月1日在國會山莊內出席記者會（AP）

緬甸局勢

緬甸繼續有民眾集會抗議軍方發動政變，並為早前在抗爭期間中槍死亡的示威者舉行葬禮，又到印尼大使館請願，西方多國譴責緬甸軍方及制裁。在風波中，日本的取態受到關注，皆因多間日企在緬甸設廠，在緬甸發生政變後，有日企決定撤資，不願再與軍方扯上關係，但同時亦有不少企業為避免招至巨大損失，舉旗不定或選擇沉默......（點擊了解更多）

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