波音777飛機香港飛往馬德里迫降莫斯科　所有人安全無恙

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-26 13:07

俄羅斯媒體2月26日稱，羅西亞航空公司（Rossiya Airlines）一架從香港飛往西班牙馬德里的波音777飛機26日在俄羅斯莫斯科緊急降落，全機人安全無恙。

客機因引擎問題於莫斯科時間早上4時44分，於謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）緊急降落。在不足1周的時間內，美國聯合航空（United Airlines）一部波音客機發生引擎風扇葉片脱落事件，出問題的也是777機型。

涉事客機屬羅西亞航空公司，航班編號FV 4520。根據香港機場管理局資料，客機原定晚上11時20分起飛，11時47分啟航。

謝列梅捷沃國際機場一名拒絕透露姓名的員工向彭博社稱，迫降的飛機有提供貨運服務。

國際文傳電訊社（Interfax）引述機組人員稱，飛機左側一個引擎控制頻道故障，他們之後要求緊急降落。暫時未知引擎型號。

羅西亞航空公司在1934年成立。它前身是俄羅斯普爾科沃航空公司，在1932年成位。羅西亞航空公司總部設在聖彼得堡（St Petersburg），是國際航空運輸協會（IATA）會員。

波音公司（Boeing）近期新聞多多，美國聯合航空2月20日一架飛機引擎風扇葉片脱落，導致全球數十架波音777飛機停飛。初步檢查顯示，事故原因是金屬疲勞。分析認為這次事故與波音機身設計無關。波音2月21日呼籲全球停飛配備普惠特定型號引擎的777型客機。

波音747-400貨機2月20日發生故障，引擎在半空發生爆炸後，部分部件掉落在荷蘭南部一處。

美國聯邦航空局（FAA）已頒布緊急適航令，要求緊急檢查使用同款引擎的客機。在美國發生問題的波音777客機，使用的是普惠（Pratt & Whitney）生產的PW4077型引擎。它也是一個已有一定歷史的老設計。這款引擎近年已不是第一次發生意外。