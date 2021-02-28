新冠肺炎｜英國百歲二戰老兵出殯　女兒指父親精神長存

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-28 01:13

英國二戰老兵穆爾（Captain Sir Tom Moore）在2月初感染新型冠狀病毒（COVID-19）離世，享年100歲。其喪禮在27日舉行，英國空軍派出戰機在上空致敬。

受到防疫措施影響，只有8名穆爾的直系親屬出席他的喪禮，不過當局亦有安排電視轉播整個儀式。有份出席的兩名女兒分別致詞，形容父親是照亮世界和帶來希望的明燈，指他即使已經離世，其精神長存於世上。

穆爾在2月27日出殯，一批軍人在靈園鳴放禮炮致敬。（Reuters）

穆爾的靈柩覆蓋英國國旗，由6名士兵送上靈車，並鳴放禮炮，而一架二戰時期的C-47運輸機則飛越墓園上空向他作最後致敬。他的家人表示，希望待疫情緩和後，將穆爾的骨灰帶到英格蘭北部的約克郡（Yorkshire），與雙親和祖父母長眠當地。

二戰老兵穆爾2020年在家中花園以助行器步行，為英國衛生部門籌款，結果成為全球焦點，亦為他成功籌得超過3200萬英鎊。他曾承諾，只要一日有人捐款，便會一直走下去，不會停步 。（Reuters）

穆爾生前於2020年4月發起步行籌款，以助行器在自家花園行100圈，希望為英國國家衞生事務局（NHS）籌得1,000英鎊。他的善舉引起世界關注，最終籌得超過3200萬英鎊，也因此創下個人通過步行籌款最多的世界紀錄，其後穆爾更獲英女王冊封為爵士。

英國二戰老兵穆爾的喪禮在2月27日舉行時，一架C-47運輸機從上空飛過向他致敬。（Reuters）

他原本計劃在自己101歲生日時推出著作，惟他在1月22日確診，並出現肺炎病徵，於31日到貝德福德醫院（Bedford Hospital）接受治療，最終延至2月2日離世。

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