馬來西亞首相慕尤丁計劃訪華：不與中國合作　損失的是大馬

撰文： 馬來西亞東方網 最後更新日期： 2021-03-01 20:05

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）預計將在數個月內官式訪問中國。慕尤丁指出，他預計將在3月官訪沙地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，過後將到中國訪問。

「我們有這樣的計劃（官訪中國），這是因為長久維持下來的關係必須獲得鞏固。」他說，接着可能還會到汶萊、日本和韓國去，我國和這些國家的確有雙邊關係，且在商業、投資和教育領域上有合作。慕尤丁是在接受媒體聯訪時，如是指出。

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他強調，儘管目前全球仍受到新冠肺炎疫情的影響，但這不意味着大馬忽略了國際關係，反之還一直受到重視。他強調，這是為了確保大馬能和其他國家繼續維持良好的關係，而這肯定為國家帶來好處。他引用2月初官訪印尼的例子說，大馬和印尼的關係並不普通，且擁有重要的經貿關係，而印尼也將繼中國之後，成為一個強國。「因此，我在疫情還未穩定的情況下選擇官訪印尼，而印尼總統佐科也發出了邀請。」

此外，詢及大馬的對外政策一事，慕尤丁強調，他領導的政府從未改變對國家的良好政策，且從未帶着「玩耍」的心態和其他國家建交，包括中國，因為這將帶來損失。他說，儘管我國與很多伊斯蘭國家建交，但也不僅限伊斯蘭國家，還有很多其他國家。他直言，在和我國最大的貿易國——中國建交，這不是說笑的，如果我國沒和中國建立任何形式的關係，那損失的是大馬。「因此我建議官訪中國，以會見中國國家主席習近平，討論以前就制定下來的議程，包括中國和大馬要如何合作。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：慕尤丁計劃官訪中國】