印度神童又中？環球股巿急瀉　恒指暴跌逾千點　網民恐慌：走呀！

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-26 16:40

【道指／恒指／Bitcoin比特幣／印度神童／六星連珠】14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾預言，今年2月或會發生大災難，或會出現經濟崩盤等。而近日美股三大指數及恒指都有大幅波動，網民形容是爆發小股災，更有人聯想到印度神童預言，認為預測準確，紛紛稱「印度神童又中！」。本港有網民擔心股災乍現，稱「寧可信其有」，萬事以保本為上，留言呼籲：「走呀！」

先用4張圖看清美股三大指數＋恒指大跌情況▼▼▼

美股三大指數於2月25日都大跌，其中道指瀉559.85點，跌幅達1.75%，報31,402.01點；納指及S&P 500則分別跌3.52%或2.45%。而港股恒指今日（2月26日）亦低開，最終收報28,980.21點，勁跌1,093.96點，跌幅達3.64%。

香港網民：印度神童又中

有網民聯想到印度神童阿南德的六星連珠預言，形容「印度神童又中」、「真係幾準」、「我錯啦，大佬」。但亦有網民認為毋須過份推論印度神童的說話。

即睇股市大跌網民最關注什麼▼▼▼

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美股港股大跌應驗印度神童預言？2021年仲會爆更大危機？

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽，要到呢個月先好轉▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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2月六星連珠 命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

雖然未知是否真正會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

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再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

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印度神童預言亦受質疑

要注意的是，Bitcoin股價近2天雖然大跌，但對比近一個月前仍然處於高位。而阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）