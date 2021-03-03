新冠肺炎｜鍾南山與福奇對話　強調全球合作抗疫

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-03 03:34

中國工程院院士鍾南山3月2日與美國著名傳染病學專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對話，討論全球應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情等議題。

鍾南山在廣州透過視像出席英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）舉辦的對話，探討全球抗疫合作等話題。鍾南山認為，新冠病毒是全人類的敵人，假如大家不團結抗疫，疫情就不可能在全世界受到。因此他呼籲各國基於科學和證據去進行恰當的決策，盡最大的努力應對疫情。

福奇表示，全球合作之所以重要，第一個原因是出於道義責任，第二個原因在於病毒變異。他強調全球曾經合作應對麻疹和脊髓灰質炎，因此相信今次可以成功抗疫，亦令每一個國家都在這個過程中學習和吸取這些痛苦的經驗和教訓。

對於群體免疫問題上，鍾南山認為難以用不科學或人道的「自然免疫」手段達到群體免疫效果，他指出隨著疫苗陸續面世，估計至少要有2-3年的時間才能實現全球群體免疫看目標。

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福奇：不應過急回復正常生活

福奇指出，各方需就經濟和防疫之間的平衡，並警告不應操之過急，恢復以往的正常生活，則可能會面對疫情反撲的風險。鍾南山認同福奇的觀點，指中國花了很長的時間在考慮什麼時候能夠復工復產，不過有不少國家過快復工復產，導致疫情就再次反撲。

疫情已經爆發超過一年，福奇對於未來一年的前景的預測，稱不可能在一年之內為全球所有人接種疫苗，但預測大家可以較好地控制疫情，令大家逐漸回復正常的社會生活。他估計全球經濟能夠復蘇，社會邁向比較良好發展，並重新出現跨國境的旅遊。

鍾南山則對未來感到樂觀，稱大部分國家目前的感染個案正下降，各國專家仍需保持合作開發新的治療方式，奠下恢復正常生活的基礎，令一年以後所有的情況都會比現在更加好。