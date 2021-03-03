新冠肺炎｜拜登料5月底為全美國人接種疫苗　德州解除口罩令

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-03 06:56

美國總統拜登（Joe Biden）3月2日表示，有信心可以在5月底前為全美國所有成年人接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。

拜登在白宮發表演說，稱有信心可以在自己上任首100天內，為全國提供1億劑疫苗，並同時宣布默沙東（Merck & Co）藥廠會協助強生公司（Johnson & Johnson）生產單劑式的疫苗。他指出二戰時期，不同企業都會合作生產藥物。

除了強生，目前美國亦有來自輝瑞（Pfizer）與BioNTech、以及莫德納（Moderna）的疫苗。

拜登表示，增加疫苗供應有助加快復課安排，希望可以在3月底前為所有教職員接種最少一劑疫苗，但強調當地的抗疫之路仍然漫長。

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德州「解禁」

另外德克薩斯州（Texas）州長阿博特（Greb Abbott）同日較早時宣布，撤銷州內強制戴口睪的命令，但呼籲民眾仍需保持個人責任戴口罩。他同時表示容許當地所有商店在10日正常營業。而密西西比州（Mississippi）州長里夫斯（Tate Reeves）亦以感染及留院人數下跌為由，同樣宣布類似安排。

不過拜登及白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特（Andy Slavitt）都對德州的決定有保留，拜登認為現在不應鬆懈，斯拉維特則呼籲阿博特三思。