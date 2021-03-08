一分鐘看世界｜梅根大爆料？教宗訪伊為了誰？疫苗禁運掀外交風波

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-08 07:00

今天是3月8日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

微軟指中國黑客行動

微軟3月2日表示，得到中國政府支持的黑客利用微軟電子郵件伺服器軟體的漏洞，入侵美國機構竊取資料。路透社報道，美國有逾2萬個組織受上述黑客團體入侵。對調查知情的美國高級官員稱，這一輪黑客活動已導致至少6萬客戶「中招」……（點擊了解更多）

圖為2016年11月10日，微軟位於美國紐約的辦公室。（AP）

天主教教宗訪伊

天主教教宗方濟各3月5日抵達伊拉克首都巴格達，展開4天訪問，成為歷來首位到訪伊拉克的教宗。他6日與伊拉克什葉派最高領袖西斯塔尼舉行歷史性的會面，討論基督徒的安全問題。教宗同日在巴格達主持他在當地的首場彌撒。教宗在伊除了宣揚和平與團結的訊息，更是為了「他們」而來……（點擊了解更多）

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「本地優先」惹不滿

意大利3月4日禁止藥廠阿斯利康向澳洲出口一批新冠疫苗，應對一些藥廠交付延後帶來的困境，法國稱可能跟隨。意大利外長迪馬約5日指此舉並非懷有敵意。澳洲5日稱對意大利的決定感到失望。除了歐盟，美國亦被指「搞禁運」，印度血清研究所行政總裁4日警告，美國的原材料出口禁令會打擊疫苗生產。英媒6日引述消息指，歐盟會敦促華府准許出口數百萬劑阿斯利康疫苗……（點擊了解更多）

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梅根訪問今早播

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預定在香港時間3月8日上午9時，播出英國哈里王子和妻子梅根接受節目主持人奧花雲費的專訪。在此前播出的預告片中，梅根稱現時能夠為自己發聲使她感到釋放。英媒稱，梅根堅信抹黑自己的罪魁禍首就是嫂嫂凱特、婆婆卡米拉及公公查理斯身旁的人。她受訪時的衣着及飾物被指暗藏「訊息」。而在節目播出前，英女王伊利沙伯二世就為英聯邦日發表電視講話，呼籲於疫情下要團結。英媒指，王室大打公關牌，展現團結對抗梅根風暴的決心……（點擊了解更多）

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