教宗歷史性訪問伊拉克　為教徒「壯膽」意義重大｜新聞背後

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-07 22:03

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於3月5日至8日期間歷史性訪問伊拉克，成為首名到訪當地的教宗。教宗、伊斯蘭教徒及聯合國都盼望，是次行程可為伊拉克帶來和平及團結的訊息。有記者評論，這是教宗接觸伊拉克受迫害的群眾以及其他信仰的「朝聖之旅」。

教宗訪問伊拉克：圖為3月6日，天主教教宗方濟各（右）在伊拉克聖城納傑夫與伊拉克什葉派最高領袖西斯塔尼（左）會面。（AP）

英國廣播公司（BBC）記 者洛溫（Mark Lowen）除做出上述評論，並稱他此行有重大意義。除了保安上的風險，還有伊拉克的新型冠狀病毒肺炎處於疫情爆發以來最高水平。不過教宗在接受他訪問時無視這些問題。他稱感覺這片土地，對基督教來說是太重要，它在等待教宗到訪一事上已等了太久，而那些人數在逐漸減少以及長期受威脅的基督教群體，他需要為他們「壯膽」，讓他們敢於留在此地。對於為伊拉克帶來和平與希望的訊息，他認為此事已是刻不容緩。

基督教信仰在伊拉克有面臨消失的危機，在前總統薩達姆（Saddam Hussein）統治伊拉克最後的那些年，教徒人口150萬人，現減少約三分之一。教宗希望與什葉派領袖會面，可為和平奠下基礎，保護伊拉克信仰不同宗教的人。

信仰在伊有深厚淵源

英國廣播公司（BBC）7日稱，方濟各自抵達伊拉克後，就開始呼籲各界終止暴力及極端主義。他稱當地逐漸縮小的基督徒社群身為公民，應該扮演更重要的角色，並享有全面的權利、自由，以及承擔責任。背後的原因，與教徒在區域紮根的深厚歷史有關。

《紐約時報》4日稱，伊拉克對於羅馬天主教的重要性在於，基督教信仰在它建立初期的數十年，已值根伊拉克，《聖經》中的約拿（Jonah）及約書亞（Joshua），兩人墳墓都相信位於伊拉克。此外伊拉克的教徒本來甚多，包括亞美尼亞人，亞述人，迦勒底人及敘利亞人等，但在備受迫害的情況下、還有美軍2003年入侵伊拉克，以及極端組織ISIS在2014至2017年肆虐該國後，教徒人口急劇減少。

很多已逃出去的伊拉克教徒，已定居加拿大、約旦、土耳其及美國。對於教徒來說，教宗訪伊是見證他們的苦難，以及有力地展示出他們的團結。

教宗訪問伊拉克：圖為3月7日，伊拉克摩蘇爾的兒童準備參加天主教教宗方濟各為戰爭受害者祈禱的活動，他們揮舞伊拉克國旗。（AP）

教宗行程來到第二天，6日便與伊拉克什葉派最高領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）討論基督徒安全問題。這是首次有教宗與什葉派最高領袖會面。他同日到訪烏爾（Ur），當地相信是猶太教、基督教及伊斯蘭教先知亞伯拉罕（Prophet Abraham）的出生地。他又在首都巴格達（Baghdad）教堂主持他在當地的首場彌撒。

教宗於7日，即行程的第3日到訪伊拉克北部部分曾被極端組織ISIS佔領的地方。他到訪埃爾比勒（Erbil）、摩蘇爾（Mosul）及巴赫迪達（Bakhdida）。當中摩蘇爾有3年時間是ISIS的據點，他會在當地為戰爭的受害者祈禱。

教宗訪問伊拉克：圖為3月6日，天主教教宗方濟各在伊拉克烏爾的跨宗教會議上發言。（AP）

進行溝通 宣揚友誼

阿拉伯伊斯蘭教徒、促進人類兄弟情誼高層委員會（HCHF）秘書長薩拉姆（Mohamed Abdel-Salam）表示，教宗此行毫無疑問地是阿拉伯地區的一次有意義的訪問。他稱教宗會到訪的地方反映他渴望與所有伊拉克人溝通。他稱教宗此行帶來數個訊息，包括與暴力和恐怖主義受害者團結一致、推廣友誼的價值、以及伊拉克與其他地方公民身份的價值。

教宗訪問伊拉克：圖為3月5日，天主教教宗方濟各（左）與伊拉克總理卡迪米（右）一同在伊拉克首都巴格達國際機場出席歡迎儀式。（Reuters）

籲為和平團結努力

聯合國教育科學文化組織（UNESCO）4日稱，教宗到訪摩蘇爾，會是希望的象徵，亦是（各界）為了和平及團結而同心協力的機會。