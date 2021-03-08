法國議員兼富商達索墜機死亡　馬克龍發文哀悼

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-08 10:15

法國國民議會議員、億萬富翁達索（Olivier Dassault）3月7日在直升機意外中死亡。總統馬克龍（Emanuel Macron）對事件表示哀悼，稱達索的死亡是對法國的一大損失。

圖為2017年11月，出席法國國會答問大會中的議員兼富商達索（Olivier Dassault）。（Reuters）

事發於3月7日晚，法國的北部諾曼底（Normandy）。英國廣播公司（BBC）報道指，達索乘搭的歐直AS350松鼠直升機，在起飛期間墜毀，達索和機師身亡。報道指當時機上僅有達索和機師兩人，當局正調查意外原因。

總統馬克龍在Twitter發文稱，達索的死亡是對法國的一大損失，國民議會多名議員也對達索遇難表示哀悼。

達索是達索集團主席塞爾日達索（Serge Dassault）的長子，達索集團是法國最重要的國防企業之一，其子公司達梭航太（Dassault Aviation）是幻象及陣風戰鬥機的生產公司。達索集團亦擁有國內發行量最大的《費加羅報》（Le Figaro）。

達索2002年在人民運動聯盟（現更名為共和黨）支持下參選並當選成國會議員。據美國《福布斯》報道，達索身家高達63億歐元，在2020年全球富豪榜排名第361位。