印尼空難｜人夫謊稱出差　實與情婦峇里島幽會　妻悲痛籌備喪禮

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）1班載有62人的客機，1月9日於首都雅加達爪哇海（Java Sea）墜毀，當局連日搜索飛機殘骸及乘客遺體。近日，當地社交網站瘋傳1段消息，指有人夫早前為騰出時間到峇里島見情婦，向妻子謊稱乘搭肇事班機出差，墜機意外發生後其妻堅信丈夫遇上空難，還傷心欲絕地籌備喪禮。

1月10日，在印度尼西亞雅加達的丹戎不碌港，士兵和警察用帆布帳篷搬運在爪哇島附近海域發現的殘骸。（AP）

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據外媒報道，事緣印尼TikTok（抖音）瘋傳片段，片中揭露當地1名人夫事前向妻子謊稱將乘搭三佛齊航空編號SJ182客機，由雅加達飛往坤甸出差，惟實情卻是到峇里島與情婦幽會。詎料SJ182客機失事墜毀，蒙在鼓裏的妻子誤以為丈夫遇上空難離世，只好傷心地為愛人籌備身後事。片段更指，「現在他（人夫）正為回家一事感到憂慮，因為家中已為出席喪禮的客人準備好椅子和帳蓬」。

在家中的妻子得知空難消息，傷心欲絕地為丈夫籌備喪禮。（示意圖 / 資料圖片）

消息除了在TikTok廣傳，後來亦被印尼1名知名婦科醫生和性學家醫生轉發至Instagram，引來更多網民討論，有人狠批丈夫欺騙妻子感情，也有部分網民看後爆笑，嘲笑人夫偷食「搞出個大頭佛」。

（綜合）