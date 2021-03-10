梅根哈里專訪｜英國名嘴狠批訪問惹大量投訴　遭電視台調離節目

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-10 04:07

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）在訪問大談王室內幕，成為世界各地的討論焦點。英國著名主持摩根（Piers Morgan）在節目中批評哈里夫婦，惹來大量投訴，最終他在3月9日被迫離開節目。

哈里夫婦的訪問8日早上在英國ITV電視台播放，摩根在主持的《早安，英國》節目（Good Morning Britain）狠批兩人，稱他們糟蹋了王室為他們所付出的一切，「如何相信他們有同理心？」摩根後在個人Twitter上繼續批評這次訪問是對王室的背叛，直斥梅根不知所謂，戲謔道：「現在提名奧斯卡是否太遲？」

英國名嘴摩根（Piers Morgan）接連兩天在節目中批評哈里王子夫婦，結果惹來超過4萬宗投訴，最終他被迫離開主持六年的節目。（Reuters）

摩根揚言不會相信他們的說話，在9日的節目中稱，如果他們曾經有自殺念頭，而且身處像王室的組織，就應該可以獲應有的援助，期間亦與天氣主播貝魯斯福德（Alex Beresford）發生口角，前者一度離開錄影廠10分鐘。

英國通訊管理局（Ofcom）收到4.1萬個對摩根言論的投訴，是該部門成立十七年以來，排名第二的投訴量。當局表示會進行調查。ITV9日宣布，與摩根商討過後，對方同意是時候離開主持六年的節目，並即時生效。

對於自己離職的消息，摩根並沒有作出回應，只在Twitter上載一張鐘擺的圖片。