Twitter創辦人出售首篇帖文　競投價飆升至250萬美元

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網上拍賣平台的產品可謂應有盡有，但原來連Twitter的帖文都可以出售。Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）最近就將他首篇帖文放售，競投價在3月6日已經升增250萬美元。

多爾西在一個名為「Valuables by Cent」的平台出售他在2006年3月的首篇留言「just setting up my twttr」，有關拍賣公開後不久，競投價已經在短時間內升至8.8萬美元，而且在6日更急升至250萬美元。

該篇帖文會以不可代替代幣（non-fungible token，NFT）形式出售，多爾西亦會向買家附上一張數碼簽署和認證的證書，以及帖文的公布內容、時間等元數據（metadata）等。而即使該篇帖文成功售出，它之後仍會在Twitter公開。

Valuables by Cen在三個月前成立，創辦人形容，收藏帖文猶如「儲閃卡」，算是一種投資活動，以NFT形式出售帖文就好像棒球名星簽名卡，都是非常珍貴和獨特。該公司的使用條款提到，帖文的原作者會獲得95%的出售金額，其餘則撥歸該公司。

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