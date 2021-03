Twitter創辦人出售首篇帖文　競投價飆升至250萬美元

撰文: 張子傑 最後更新日期: 2021-03-07 04:20

網上拍賣平台的產品可謂應有盡有,但原來連Twitter的帖文都可以出售。Twitter創辦人多爾西(Jack Dorsey)最近就將他首篇帖文放售,競投價在3月6日已經升增250萬美元。

多爾西在一個名為「Valuables by Cent」的平台出售他在2006年3月的首篇留言「just setting up my twttr」,有關拍賣公開後不久,競投價已經在短時間內升至8.8萬美元,而且在6日更急升至250萬美元。

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

該篇帖文會以不可代替代幣(non-fungible token,NFT)形式出售,多爾西亦會向買家附上一張數碼簽署和認證的證書,以及帖文的公布內容、時間等元數據(metadata)等。而即使該篇帖文成功售出,它之後仍會在Twitter公開。

Valuables by Cen在三個月前成立,創辦人形容,收藏帖文猶如「儲閃卡」,算是一種投資活動,以NFT形式出售帖文就好像棒球名星簽名卡,都是非常珍貴和獨特。該公司的使用條款提到,帖文的原作者會獲得95%的出售金額,其餘則撥歸該公司。