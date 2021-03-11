哈里梅根專訪│梅根向電視台投訴　摩根：堅持言論自由

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-11 02:03

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）在訪問批評王室，成為全球話題。英國名嘴摩根（Piers Morgan）3月8日在節目上炮轟梅根，惹來超過4萬宗投訴。他之後被迫離開節目，但堅稱自己的言論正確，而梅根亦已向電視台投訴對方。

摩根當時在英國ITV電視台節目上形容梅根的言論不知所謂，該台新聞頻道的王室新聞編輯希普（Chris Ship）10日在Twitter表示，梅根8日已正式向ITV投訴，估計直接向公司行政總裁告狀。她指摩根的言論可能影響精神健康的問題，以及有自殺傾向的人。

摩根9日離開主持多年的《早安英國》（Good Moring Britain）後，他10日在節目播放時於Twitter留言，指有時間回想自己的言論，至今都仍然不同意梅根的觀點。他又附上一張二戰時代首相邱吉爾（Winston Churchill）的照片和名言，強調大家都有言論自由，揚言自己即將東山再起。

英國名嘴摩根（中）3月9日最後一天主持《早安英國》後，翌日與女兒外出時受到多間傳媒追訪。（Reuters）

他雖然被迫離開節目，但他在Twitter提到，自己最後一日主持的節目收視率首度擊敗英國廣播公司（BBC）的《早餐》（Breakfast），形容自己在該節目功成身退。而他的多年節目拍檔里德（Susanna Reid）10日向觀眾公布摩根離開節目的消息，並直言對包括梅根等議題意見相差，但認為主持之間針鋒相對是大家喜歡這個節目的原因。