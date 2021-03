梅根哈里專訪｜醜聞本身突顯王室的戲劇性存在

英女王伊利沙伯二世的一句名言是「我需要被(人民)看見才會被相信」(I have to be seen to be believed)。在引爆王室種族歧視軒然大波的「梅根哈里專訪」周日、周一(3月7日、8日)接連在美英兩地播出、共得近3,000萬觀眾收看之後,女王的回應只有61個字,全力淡化事件。面對這次從大西洋彼岸傳回來的王室風波,英國人民似乎不太能看見這位94歲的立憲君主。