新冠肺炎︱馬來西亞打擊疫情假新聞　違例可判監3年

撰文： 馬來西亞東方網 最後更新日期： 2021-03-12 19:04

馬來西亞政府憲報頒布《2021年緊急（基本權力2）法令》，嚴打假新聞，從3月12日開始，若散播有關新冠肺炎或緊急狀態的虛假消息，將面對最高監禁3年或最高罰款10萬令吉（約188,654港元），或兩者兼施。

根據憲報，這一法令於3月12日生效，對「假新聞」的定義是，任何與新冠肺炎或緊急狀態有關的虛假消息，無論是部分或全部錯誤的新聞、資訊、數據、報吿，也包括影片、音頻，或其他任何能傳遞文字或消息的各類媒介。

「出版物」的定義也涵蓋非常廣，包括文字出版及相似的再出版，數位出版或再製作，以及各種機械式再製作的內容。這項法令能夠對付大馬公民及任何國籍人士，但只限於對付涉及大馬或任何大馬人的事件。

根據法令第4條文，任何人制作、提供、發布假新聞，或是含有假新聞的出版物都屬犯罪。「任何人通過任何方式，有意造成或可能造成社會，或部分社群的恐慌，或製造、提供、發佈、印刷、流傳或散播假新聞，或是含有假新聞的出版物，都屬犯罪。」

一旦罪成，將面臨最高判處10萬令吉，或監禁最高3年，或兩者兼施的刑罰。如果定罪後持續重犯，可每日罰款1000令吉（約1886港元）。

法庭也有權強制被定罪者道歉，如果不遵從則可以施以最高監禁1年或罰款5萬令吉（約9.4萬港元）。

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機構負責人也將受對付

《2021年緊急（基本權力2）法令》指出，如果是一家機構因為散播虛假訊息牴觸該法令，這家機構的負責人也會受到對付。

該法令第25條文說，這家機構的主席、首席執行員、經理或其他負責人，可以與該機構一起或分開被提控。

如果相關的機構被認為有罪，其負責人也會受到對付，除非他們能夠證明，他們對些罪行不知情，或不同意並且已經試圖阻止相關罪行的發生。

法令指出，如果這家機構是聘請員工或代理犯下相關的罪行，相關人士也同樣會在此法令下受到對付。

法令也指出，這項《2021年緊急（基本權力2）法令》，不得帶上任何法庭去挑戰。

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