哈里梅根專訪｜英媒：英女王親自出馬調查　未來數天與兩人通電話

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-11 10:43

英媒3月10日稱，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將「親自出馬」，處理孫兒哈里王子（Prince Harry）及孫媳梅根（Meghan Markle）訪問播出後引發的問題。

圖為英國哈里王子和梅根接受名嘴奧花雲費訪問。（美聯社）

英國《太陽報》10日稱，她未來數天會與哈里及梅根通電話。報道稱她相信是時候以更私人的方式去處理王室家庭中的種族歧視指控。此外相信女王已下命令，禁止職員公開討論事件。

梅根在美國時間7日播出的訪問中提到王室內的種族歧視問題，指出有王室成員以「不知道皮膚會有多黑」為由，不願給予阿奇頭銜。

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白金漢宮9日發聲明，對哈里及梅根過去數年面對的挑戰有多大，整個家庭都為此而難過。內文稱兩人談及的、尤其是涉及種族問題的事令人擔憂。聲明稱大家對事件的回憶或各有不同，但事件已被認真看待，以及在家中私下處理。文末寫道梅根及哈里永遠是被深愛的家庭成員。

白金漢宮發聲明回應事件。（Twitter圖片）

傳將單獨查問眾人

該報稱女王將單獨向高級王室成員詢問，作為王室家庭種族歧視調查的一部分。她亦將與王儲查理斯（Prince Charles）及夫人卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）、威廉王子（Prince William）及凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）進行私人對話，以確定他們可能說過的話。

梅根及哈里拒絕指出誰是說出那番話的人，但訪問他們的美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）稱，不是英女王或菲臘親王（Prince Philip）。接近查理斯的消息人士稱，王儲堅稱自己從未對哈里夫婦進行種族歧視。