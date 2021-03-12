哈里梅根專訪何以轟動全球？

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-12 21:00

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月7日播出一段英國前王室成員哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan Markle）的專訪，二人在訪談中爆出不少「王室秘聞」。英國白金漢宮於3月9日發表聲明稱整個家族「很悲傷」，而哈里的哥哥威廉王子（Prince William）於3月11日更是正面回應稱「我們絕不是種族歧視家庭」，事件不斷髮酵。哈里梅根夫婦在訪談中有哪些重磅言論？這次訪談又為何能製造出轟動全球的效果？

梅根和哈里接受CBS主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）採訪，披露其王室生活。這段專訪於2021年3月7日播出後，引發極大關注。（Reuters）

梅根是第二個戴安娜王妃嗎

哈里梅根夫婦的訪談節目播出後，多家媒體紛紛在報道中稱，這是自1995年戴安娜王妃接受英國廣播電台（BBC）採訪並承認婚姻有第三者醜聞後，又一個關於英國王室的「驚世」專訪。英國王室目前正面臨自「愛美人不愛江山」的愛德華八世放棄王位「85年以來最嚴重的危機」。

僅在美國，就有1,700萬人收看了這個專訪，輿論對此次專訪的態度分為極明顯的兩派，一派大加指責這對夫妻「侮辱英國人民」，一派則讚賞他們「勇於說真話」。

英國電視主持人摩根（Piers Morgan）在社交媒體Twitter上發文指責兩人背叛了王室，稱梅根簡直不知所云，並嘲諷道，「梅根，奧斯卡都欠你一座小金人！」此外，她還在《早安，英國》節目上批評兩人「糟蹋了王室為他們所付出的一切」。

英國王室傳記作者朱諾（Penny Junor）在接受BBC採訪時表示，哈里梅根夫妻的訪問「重創英國王室家族每一個人」，並質問道既然選擇離開王室就該保持沉默，為何要接受這種專訪。

《每日星報》發文嘲諷道，「以防你們被這兩個人噁心吐了，我們特地在報紙上準備了嘔吐袋，剪下使用」。該報刊登的兩人照片中，夫妻二人的臉上均被打上黑色粗線遮蓋雙眼。

美國有線電視新聞網（CNN）助理總編輯艾哈邁德（Saeed Ahmed）則在Twitter上表示，主持人奧花雲費給了兩人一次機會，讓他們說出在王室不可說出的話。CNN的《Politics Sunday》主持人菲利普斯（Abby Phillip）也稱，該事件令人心碎。

+ 4 + 4 + 4

美國職業網球選手威廉姆斯（Serena Williams）發文稱讚梅根是她的無私朋友，並指出自己對性別歧視和種族歧視有親身感受，很理解媒體是如何侮辱有色人種的女性。

不僅在美歐，就連俄羅斯外交部發言人也持續關注此事並發文稱，看完訪談更加明白英國君主制特色的民主是什麼樣子，「即便英國精英階層最受保護的人士如果不合統治集團的心意，也沒有安全感」。

梅根的言論有幾分真實

這場時長近兩個小時的訪談中，梅根放出了大量「猛料」。而引發熱議的一些關鍵信息，例如梅根曾有輕生念頭、王室擔心梅根的兒子阿奇（Archie Harrison）膚色過黑因此不提供安全保障及不給予王子頭銜、經濟來源被王室切斷等，也被不少媒體針提出質疑。

英國《每日郵報》分析了梅根的這段專訪並指出，她至少說了9個「謊言」。梅根稱阿奇因擁有非裔血統而被剝奪王子頭銜，但事實上，阿奇生來就沒有王子的頭銜，根據英國女王修訂的規則，阿奇只有等到他的爺爺查爾斯王子（ Prince Charles）成為國王后才能擁有王子頭銜，或者該頭銜由英國女王作為禮物賜予。而至於安全保障，即便是王子或公主，也不意味着將自動得到高級別的安全保護，費用需要自行承擔。

至於梅根是否在王室受到種族歧視，她本人聲稱「我不會吿訴（你）是誰說的」，奧花雲費也證實，這句話並非出自英女王或菲利普親王（Prince Philip）。不過，在梅根生下兒子後3天，BBC一名節目主持人曾在Twitter上傳一張身穿正式服裝、牽着頭戴紳士帽身穿大衣的黑猩猩照片，並配文稱「王室新成員出院」直言不諱地表示，梅根生下的第一個孩子將是一隻「黑猩猩」。

梅根哈里夫妻稱自己被切斷經濟來源的說法則招致廣泛質疑。BBC於3月12日報道指出，實際上，他們已於2020年1月宣布他們將努力實現經濟獨立。哈里仍舊可以通過繼承戴安娜王妃留下的遺產積累財富，而查爾斯王子也表示將會繼續資助哈里和梅根。

+ 8 + 8 + 8

儘管梅根多次表示自己注重個人隱私，甚至因《星期日郵報》刊登她寫給父親的信件內容而將該報吿上法庭，但梅根的一些行為也被認為是在販賣隱私。

美國網絡視頻公司Netflix在2020年9月2日宣布，哈里和梅根已經和該公司簽訂一份合約，將製作紀錄片、故事片、劇集和兒童節目。有預測稱，這對夫妻預計將會在為其製作的一個真人秀會說出更多王室秘聞。《華爾街日報》報道，有消息人士透露，CBS耗資700萬美元至900萬美元獲得了這次梅根爆料王室秘聞專訪的版權。

哈里梅根訪談為何能登上全球頭條

有媒體認為，哈里和梅根之所以能憑藉一次訪談博得全球關注，是因為梅根稱自己受到了「種族歧視」，這不僅揭露英國社會長久以來的問題，也在大西洋彼岸此時正在高喊「黑人命貴」的美國達到了一呼百應的效果，有人甚至撰文直呼「梅根是美國挑戰英國王室的獨特英雄」。

梅根是否受到「種族歧視」這個說法尚待查證，但她不斷曝光王室內幕的行為無疑滿足了外界對這個在2021年仍被保留的「特權階層」真實生活的窺探。所謂「家醜不外傳」，英國王室在處理此類消息時，向來會極力淡化事件帶來的負面影響，此次發布聲明時也稱將會「私下」解決此事，短短61字聲明極力渲染一種「這沒什麼可看」的氣氛。

梅根無疑想要將「家醜」悉數抖落在全球民眾的眼前，包括她此前曾計劃出書披露王室內幕、拍攝紀錄片講述王室成員不和等等，這下全世界人都知道英國王室內部妯娌間頻繁爆發「戰爭」、普通人嫁入王室後遭遇種種挫折等一系列不符合王室「貴族風範」的那些事……英國王室的形象遭到重創，原本便對王室不滿的政客或將再掀起一番就是否進行全民公投決定廢除君主立憲制度的討論，美國《紐約時報》更是在3月11日發布一篇題為《打倒君主立憲制》的文章，稱廢除君主立憲制很容易。

不過，對於梅根哈里夫妻來說，不斷以「王室秘聞」獲取關注的行為能否長久博得關注？梅根數次模仿戴安娜王妃的裝扮，哈里則屢次三番搬出母親去世的童年陰影，把隱私當噱頭在全世界面前博眼球賺鈔票的行為已招致很多批評。梅根作為一個崇尚自由的美國人嫁入擁有無數條條框框的英國王室，可以料想到她的辛酸，但既然選擇了一個擁有1,200多年歷史的大家族，並不意味着表面上的尊貴身份、奢華生活，還有背後必然要承受的責任。