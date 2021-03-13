Google與微軟爆發公開罵戰　Scroogled年代回來了？｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-13 18:30

記得Scroogled這個詞語嗎？早在Google騰飛年代的2012年，微軟（Microsoft）曾發動反谷歌的Scroogled（即Screw + Google的混合詞）運動，透過拍攝廣告、在商品加上標語來批評競爭對手。 到了今天，這對冤家爆發公開罵戰，一邊有微軟代表在3月12日國會反壟斷聽證會上，作為控訴方大鬧Google壟斷，Google則在場外發表罕有聲明，點明批評這位對手為了利益製造指控。罵戰背後有着眾多積怨，從澳洲的新聞付費爭議、美國政府針對科網推行的反壟斷訴訟等，都可見這對競爭對手的爭拗，在未來將愈演愈烈。

微軟2013年曾推出反Google的水杯，諷刺Google會偷取用戶數據（網站截圖）

在2012年至2014年的Scroogled年代後，Google與微軟如今一邊繼續是競爭對手，另一邊兩方的電腦工程師們也有展開合作，例如是研發Chromium瀏覽器項目，但這次為何又演變成公開罵戰？

圖為示意圖，Google的網頁瀏覽器Chrome顯示在手機及電腦上。（Getty）

矛盾一：澳洲新聞付費爭拗

自2020年起，澳洲決定立法「新聞媒體協議規範」（News Media Bargaining Code）草案，規定Facebook與Google須和新聞媒體達成商業協議，為轉載新聞內容付費，引來這兩家巨企不滿，Google由最初威脅撤出澳洲市場，至最後終與澳洲政府達成協議。

在整個過程期間，微軟都公開站在澳洲政府一方，既是與澳洲總理承諾若Google撤出澳洲的話，微軟搜尋器Bing將能填補市場缺口，微軟甚至拉攏歐洲出版商，希望遊說歐洲也實行類似的新聞付費法案。

延伸閱讀：微軟與歐洲出版商聯手 遊說推行澳洲模式新聞收費制度

圖為1998年，微軟遭到政府反壟斷調查，時任總裁兼創辦人比爾蓋茨（Bill Gate）出席國會聽證會。（Getty）

矛盾二：反壟斷訴訟

這次的「戰場」則是在聽證會，過去在1998年，微軟的反壟斷訴訟案極為經典，遭指控憑着其極大市場佔有率，綑綁Windows推出自己的上網瀏覽器Internet Explorer（IE），以壟斷整個市場，最終微軟敗訴，之後在多國也面臨同樣訴訟。

在20多年後的今天，美國司法部正向科企提出反壟斷訴訟，這次的「被告」是4間科企巨頭Google、Facebook、蘋果（Apple）與亞馬遜，不在此列的微軟在3月10日加入成為控訴方，微軟總裁史密斯（Brad Smith）在聽證會上控訴，新聞機構被迫使用Google的工具、為這間公司貢獻數據，並向它支付費用，也就是這次令Google對「老是常出現」的微軟不滿，在網上發文反擊，變成這次的公開戰爭。

↓Google的反擊↓

The timing of Microsoft’s sudden interest here is no coincidence. Read more here: https://t.co/4jlyzFMm0G — Google Public Policy (@googlepubpolicy) March 12, 2021

延伸閱讀：【Google壟斷】為何Google會被告？ 美國20年來最大科企訴訟案

圖為2021年2月3日，微軟公司位於澳洲悉尼的辦公室。（美聯社）

矛盾三：美國擬推新聞付費法案

Google與微軟之間的爭拗有愈發加劇的趨勢，此因有關新聞付費法案的爭議，不會只存在於澳洲，加拿大、新西蘭政府均已表明擬推行類似法案，事實上，美國也有意推動社交媒體為新聞內容付費的模式，美國國會兩黨成員已計劃提出一項法案，讓小型新聞機構能夠與Facebook及Google集體談判，更容易爭取對方為新聞付費。

隨着Google與各地政府爭拗多，目前在市場佔有率上遠遠落後的微軟，也更有誘因尋找機會讓市場出現天翻地覆的變化，Google則不滿微軟乘虛而入，遊說政府去攻擊自己的競爭對手，今天出現的爭拗，在未來也會愈演愈烈。