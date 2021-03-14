梅根哈里受訪後英國人氣大跌　美國支持度反飆升

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-14 14:15

英國與美國3月12日分別有機構公布民調結果顯示，英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問後，兩人在英國的支持度大跌，但在美國好感度卻大增。

英國超過1,100萬人、美國則有5,000萬人收看哈里和梅根的專訪。這對夫婦指控​英國王室存有種族歧視現象引發爭議。而這次爭議在英美兩國產生了兩極化看法。

英國民意調查機構YouGov的民調顯示，哈里在英國的好感度已首次降至44%；對他持負面看法的英國人增加到48%，持正面看法僅45%。這是哈里首度出現形象負大於正的情況。

梅根在接受專訪前的形象就已負大於正，如今對她抱持負面看法的人更從53%升至58%；每10個人當中，僅有3人（31%）對梅根持正面評價，低於先前的38%。

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

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英國民眾對夫婦2人的好感度，在不同世代之間也出現極大落差。YouGov的數據顯示，18到24歲的民眾中，有55%喜歡梅根，59%喜歡哈里；而65歲以上的民眾則壓倒性討厭他們，69%對哈里感到負面，83%對梅根沒好感。

英國民調結果與美國民調機構莫寧諮詢公司（Morning Consult）大相逕庭。美國民眾因為專訪而對這對夫妻檔的好感度增加20個百分點以上，哈里和梅根的受歡迎度分別是69%和67%。