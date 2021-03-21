梅根哈里專訪逾90分鐘片段尚未曝光　英國電視台傳有意播出

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-21 12:06

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sssex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪還有90多分鐘的片段沒曝光。英媒3月20日引述消息稱，英國獨立電視台製片公司（ITV）有興趣播出這些從未曝光的片段。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月7日播出英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sssex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

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業內一名消息人士告訴《星期日人民報》（Sunday People）： 「（ITV電視台）很有興趣播出整個專訪，原版節目已是全英國在2021年迄今以來的最大節目，而且全球多間企業購買（其播放權）。」

這名消息人士還表示：「播出更多內容肯定將成為收視冠軍。奧花雲費的製作公司知道他們正坐在金礦上，所以交易或已完成。」

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7日播出哈里夫婦的專訪後，獨立電視台8日也在英國播放相同的專訪內容，獲1,240萬人觀看。

完整訪問長達3小時20分鐘，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）把它剪輯成1小時25分鐘播出，當中還帶有廣告。也就是說，許多片段還沒有公開。

獨立電視台相信已為播出專訪花費100萬英鎊，但並無涵蓋尚未曝光的片段。