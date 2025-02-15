美防長赫格塞思警告：別指望美軍一直在歐洲　休想耍「山姆大叔」

「歐洲人不能假設美國在歐洲的軍事存在將永遠持續下去。」當地時間2月14日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在波蘭首都華沙發表講話時說。



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據美媒《政治報》歐洲版（politico.eu）報道，當地時間2月14日，赫格塞思在和波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）舉行記者會時說：「美國在歐洲的駐軍規模很重要。未來5年、10年、15年發生的事是更大規模討論的一部分，反映了威脅水平、美國的立場、我們在全球的需求，但最重要的是歐洲國家自身能力的提升。」

2025年2月14日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegsetg）在波蘭華沙和波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）出席記者會。（Reuters）

他表示，「這就是為甚麼我們向歐洲盟友發出如此明確的訊息——現在是投入的時候了，因為你不能假設美國在歐洲的軍事存在會永遠持續下去」。

報道稱，此次訪問波蘭是赫格塞思獲得美國參議院確認後進行的首次雙邊會晤。

據悉，波蘭歷來是美國在歐洲最親密的盟友之一，將美國視為抵禦俄羅斯的堡壘。波蘭是軍費開支佔經濟產值比例最高的北約成員國，該國今年的國防支出將佔國內生產總值（GDP）的4.7%，這使其成為最接近美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）設定的5%北約國防支出目標的盟友。

2025年2月14日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegsetg）在波蘭華沙總統府會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。（Reuters）

此外，波蘭也是美國武器的大買家，購買了M1「艾布拉姆斯」（Abrams）坦克、F-16「戰隼」（Fighting Falcon）戰鬥機、F-35戰鬥機。並且，波蘭成功讓8000名美軍永久駐紮在該國。

這讓赫格塞思再次稱波蘭為「模範盟友」。他說：「這種夥伴關係的水平在歐洲是無與倫比的，這種共同的紐帶是不同於歐洲其它國家的。」

他對記者說：「我們在這裏收到的邀請，如果有甚麼不同的話，是會讓我想向波蘭派遣更多的軍隊。這不是政策聲明，只是我的感受。」

2025年2月14日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegsetg）和波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）在華沙對儀仗隊進行閲兵。（Reuters）

報道稱，美國和波蘭兩國國防部長承諾加強合作。

科西尼亞克-卡梅什表示，波蘭和美國將建立合資企業，以提高「生產彈藥和武器的能力」。此外，他還宣布，波蘭武裝部隊將不受特朗普最近凍結外國軍事融資計劃的影響，這證明了波蘭和美國之間的特殊夥伴關係。

在擔任美國防長以來的首次海外之行中，赫格塞思不斷敲打歐洲盟友。

2025年2月13日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部舉行的國防部長會議上參加新聞發布會。（Reuters）

2月12日，抵達布魯塞爾的首日，赫格塞思威脅稱美國將撤回對歐洲安全的承諾，要求歐洲各國對自身防禦及烏克蘭的防禦承擔主要責任。

次日，他在布魯塞爾北約總部參加防長會議時，警告歐洲應對其大陸防務任務承擔主要責任。

赫格塞思當天引用了美國前總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）在1959年抱怨歐洲時的說法。對歐洲在二戰後依靠美軍維持和平和防止蘇聯擴張的做法，艾森豪威爾當時不滿道，「（歐洲）拿山姆大叔當傻子」（making a sucker out of Uncle Sam）。

2025年1月20日，特朗普第二任總統就職典禮當天，一名男子在華盛頓第一資本體育館附近扮成山姆大叔（Uncle Sam）。（Reuters）

「與艾森豪威爾總統一樣，本屆政府相信聯盟，並且深深相信聯盟。」話鋒一轉，赫格塞思毫不客氣地對這群北約盟友說道，「但別搞錯了，特朗普總統不會允許任何人把『山姆大叔』變成『傻瓜大叔』。」

此前，歐洲多國政要都稱提高軍費「不可接受」。1月中旬，歐洲軍費開支最大的五個國家——德國、法國、英國、意大利和波蘭的國防部長明確表示，特朗普設定的5%北約國防支出目標「不切實際」。