路透：台灣擬向特朗普政府軍購70至100億美元

路透社2月17日引述知情人士稱，台灣正計劃向美國購買價值數十億美元的武器，以求爭取美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的新政府支持，估計採購金額在70億至100億美元之間。



圖為海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。（U.S.Army圖片）

路透社引述3名人士透露，台灣正就軍購案與華府磋商，軍購旨在向美國表明台灣致力於防禦，內容料包括計岸防巡航導彈和海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。

消息又稱，台灣計劃提出一項特別國防預算，優先考慮精確彈藥、防空升級、指揮和控制系統、預備役部隊裝備和反無人機技術。

圖為2025年2月16日。美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州出席NASCAR Daytona 500賽事。（Reuters）

白宮未對報道回應。不過，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）表示，他希望加快向台灣運送武器。台灣國防部也拒發表評論，但表示正致力於國防建設，稱任何能落實強化軍隊的武器和軍備，都被列為購買目標。

特朗普2月7日與日本首相石破茂會面後發表聯合聲明，提及反對任何以武力脅迫改變台海現狀的企圖。美國國務院也刪除網站上「不支持台獨」的字眼，遭中方敦促「糾正錯誤」。

消息人士也指出，儘管美國多個外交職位大改組，但美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）將維持職務。