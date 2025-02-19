美媒：情報顯示普京對「真正的和平協議」不感興趣

美國與俄羅斯官員就結束烏克蘭戰爭進行初步談判之際，美國全國廣播公司（NBC）於2月18日引述4名西方情報官員，以及2名美國國會人員消息稱，沒有任何情報顯示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對真正的和平協議感到興趣。



圖為2025年2月18日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在沙特阿拉伯會面。（Reuters）

普京仍認為會獲勝 或同意停火為俄軍重組提供時間

美俄外長18日已在沙特阿拉伯會晤，就結束俄烏戰爭初步協商。但NBC引述6名消息人士稱，根據目前的情報顯示，普京仍相信可以等待烏克蘭和歐洲撤軍，最終控制整個烏克蘭。

其中一位西方情報官員表示，普京未有計劃從烏克蘭撤軍，他仍認為會獲勝，即使俄軍在戰場上傷亡，仍無法迫使普京停止戰鬥。

該6名消息人士稱，普京有可能同意停火和較廣泛的和平協議，藉此為俄軍提供重組和重建的時間，但懷疑他未必同意持久和平的協議。不過，相信他仍會進行談判，看看能得到什麼讓步，並試圖重新融入世界舞台。

有美國官員認為，美國情報部門對普京想法的評估非常有限，但過去一段時間的分析均顯示，他對烏克蘭抱有廣泛野心，即使在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任以來，情況也沒有改變。

對於NBC的報道，美國國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）回應稱，特朗普上任僅4星期，已創造多年來首個談判機會。特朗普政府將繼續尋求達成有利於美國利益的協議，並長遠解決俄烏衝突。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

美俄外長在沙特會晤 傳提出3階段和平計劃

普京與特朗普曾於12日通電話，雙方討論了俄美關係、烏克蘭危機、中東局勢等議題。特朗普當天在社交媒體上發文說，美俄雙方同意就結束俄烏衝突緊密合作，並派遣各自團隊「立即開始談判」。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談。美媒記者引述接近沙特會談的多名外交消息人士透露，美國和俄羅斯提出3階段和平計劃，包括停火、烏克蘭舉行選舉，然後簽署最終協議。