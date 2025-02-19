土耳其私製假酒案　至少124死　高額酒稅致非法製酒猖獗

土耳其通訊社2月17日報告稱，過去六周內，首都安卡拉（Ankara）和最大城市伊斯坦堡（Istanbul）至少有124人因飲用假酒死亡，另有數十人仍在深切治療部留醫。



哥倫比亞廣播公司（CBS）17日引述阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道稱，首都安卡拉已有54人死亡，另有40名留醫病人情況危殆。而在早前的報道，伊斯坦堡已有70人死亡。

土耳其私自生產酒精的現象十分普遍，私酒中常會添加一種可導致失明、肝損傷甚至死亡的有毒物質甲醇，所以當地不時發生這類中毒事件。由於甲醇更便宜，因此它經常被用來代替乙醇。據悉，安卡拉首席檢察官辦公室已逮捕了28名涉嫌生產和銷售假酒的疑犯。

2018年10月23日，土耳其安卡拉（Ankara），人們在當地一間酒吧喝酒休憩。（Getty）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）是一位強烈反對飲酒的穆斯林，他所領導的政府實施高額酒稅，導致酒精飲料價格飆升。如此高的價格助長私酒的生產。在高額酒稅的情況下，一些商店、餐廳、酒吧甚至是消費者自己開始採購私酒，中毒事件亦隨即急速增加。