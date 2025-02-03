土耳其上的小亞細亞　遠古人類永居的開端｜廣東話去旅行土耳其篇

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追本溯源，遠古文明往往有攝人的魅力。在過去之中，許多時可以覓得更多革新當下的想像。安那托利亞半島正是世界上最早有人永久定居的區域之一，位處於現時土耳其境內的大部分地區。人類自新石器時代起即聚居此地生活，直至亞歷山大大帝征服此地建立要都，展開了悠長而複雜的帝國歷史。香港電台主持泳怡與奧米在節目《廣東話去旅行 -- 土耳其篇》中飛越八千公里走進時光隧道，由此為起點，踏上尋找古文明之旅，掀開土耳其的神秘面紗。
文：Janice｜圖：香港電台｜原題：土耳其上的小亞細亞　遠古人類永居的開端

文明搖籃 帝國版圖

安那托利亞半島又稱小亞細亞，是位於亞洲西部的半島、橫跨歐亞的土耳其在亞洲的主要部分，佔土耳其總面積約97％。由於從史前一萬多年開始已有人類聚居的痕跡，文明搖籃的名號，當之無愧。及後更因位處歐亞交界而深具戰略意義，成為多個帝國爭奪之地，包括阿卡德帝國、西臺帝國、波斯帝國、亞歷山大帝國、羅馬帝國、拜占庭帝國、阿拔斯帝國、伊兒汗國和鄂圖曼帝國。在二千五百多年的統治之下，各著名帝國均把其納入重要版圖之中。

由東南部有「先知之城」之稱的尚勒烏爾法省出發，泳怡與奧米就帶大家於人類文明發源地之一的古老石陣中尋幽探秘，探索比埃及文明更早的宗教遺址，千百年來蜂巢屋居民在風沙中的生活智慧。於中部的夢幻卡帕多奇亞，二人升上熱氣球，走進地下城，騎上駿馬，在峽谷與洞穴間，欣賞迷人的火山地貌與歷史苦難結合的足跡。一路向西，她們前往伊茲密爾，踏入保留最完整的希臘羅馬古城與葡萄酒莊，在二千年前的羅馬盛世與五千年釀酒歷史下，體驗繁華世代中傳承下來文化與藝術。最後直闖腳踏歐、亞的土耳其第一大城市伊斯坦堡，拜占庭王朝的基建傑作、鄂圖曼帝國的輝煌見證、多元文化交織的生活日常，穿梭於這個城市的大街小巷之中。

姊妹石陣 顛覆對文明認知

土耳其東南部的尚勒烏爾法省（Şanlıurfa ) 近年成為考古熱門地，較早被發現的哥貝克力石陣，其歷史可追溯至公元前10,000年，比英國巨石陣還要早六千年，是大型新石器時代和銅石並用時代定居點。而2018年開始挖掘的卡拉漢石陣，建造時期可以追溯到公元前9000至11,000年之間，可能是已知最早的人類村落，更比埃及金字塔還要早八千年出現。

有T形石、方尖碑、動物雕塑的痕跡，卡拉漢石陣考古遺址占地近10公頃，還未包括5公頃的T形柱採石場。泳怡與奧米見證當地風沙滾滾，氣溫極端，考古學家的挖掘工作十分艱辛。因為發現了與哥貝克力石陣遺址有關聯的T形石碑，所以它們又有姊妹石陣之稱。1994 年末，德國考古學家克勞斯·施密特(Klaus Schmidt) 來到哥貝克力石陣遺址，開始對多塊奇特而巨大的T 形巨石進行緩慢而認真的挖掘，才發現是探索史前文明的重要遺址。哥貝克力石陣改變了歷史學家和考古學家對文明搖籃的看法。Klaus曾認為：「我們一直認為農業先出現，然後才出現文明：農耕、陶器、社會階級制度。但這裡卻相反，似乎先有了儀式中心，然後當足夠多的狩獵採集者聚集在一起進行禮拜時 — — 或者我相信如此 — — 他們意識到必須養活人們。也就是耕作。」從石陣的建築特徵上和雕刻圖案來看，此地像是一種宗教形式或是祭拜用的場所，他們相信後來人類開始在山坡種植牧草，開始農耕。而這片安那托力亞平原，正正是世界農業的發源地。

「哥貝克力石陣」有T字型巨石柱刻有動物圖案。（香港電台）

聖經中的傳說之地

傳說中的哈蘭平原，正是亞當與夏娃首次踏足之地。而根據聖經，更是先知亞伯拉罕跟家人曾經居住過的地方，「先知之城」亦因而得名。在最早文明兩河流域的底格里斯河與地中海之間，這裏曾經是繁榮的商業中心，現在則是土耳其東南部的一條阿拉伯人聚居的小村落。

傳說中的哈蘭平原，是亞當和夏娃首次踏足之地。（香港電台）

哈蘭村裏有幾百年、甚至是三千多年歷史的「蜂巢泥屋（ari kovan ev )是遠古時代當地居民，在這個缺少其他原材料的地區，以泥土和草，還有石灰和動物糞便等，建成了圓椎型屋頂的蜂巢型土屋。泳怡與奧米走進這些沒有窗戶的房子，發現只在屋頂上有透氣孔，通風之餘不同的採光角度更顯示出時間的刻度。土屋內相通，以三四座相連的土屋組成，還有一個相對寬大的院子，使得住在這個在夏天氣溫可高達48度的地區，也可以冬暖夏涼。這類型房子，目前只在哈蘭和敘利亞部份地區可以看到，普遍認為亞伯拉罕也住過這種蜂巢屋。

哈蘭有碩果僅存的蜂巢屋，有些蜂巢屋仍然有當地人居住，而屋與屋之間是相連的。（香港電台）

就在蜂巢屋不遠處還曾有12世紀，伊斯蘭世界的第一所大學，雖然只能看見斷垣殘壁和聳立的清真寺建築遺跡，但這所伊斯蘭統治時代前就設立的學校，在阿拔斯帝國時代名聲響亮。這間學校在當時就集結不同宗教的學者，研究領域包含宗教、天文學、醫學、數學與哲學，當時還把許多希臘知識翻譯為阿拉伯文。

伊斯蘭世界第一所大學（香港電台）

港台電視31節目《廣東話去旅行——土耳其篇》由2月4日起，逢星期二晚上7時35分，在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。節目詳情 :https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/cantonesetravelogue_turkiye

（圖片由香港電台提供，本文不代表藝文格物立場。）

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