Google Maps顯示美國山區有「巨大白色圓盤」？　UFO陰謀論滿天飛

究竟外星人是否存在，這個謎團始終蒙上一層神秘的面紗。



近期有一名外國網友在Google地圖上發現美國新墨西哥州山區發現一個「白色圓盤物體」，讓不少網友瘋傳是不是墜毀的UFO，在社群上引發一陣熱烈的討論。

一名外國網友在Google地圖上發現美國新墨西哥州山區一個「白色圓盤物體」，不少人猜測是墜毀的UFO。（Google Maps截圖）

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《每日郵報》報道，一名Google地圖使用者在美國新墨西哥州山區海拔7400英尺高的地方發現一個從地面突出的巨大白色圓盤，座標位於北緯34°24'21.6"，西經107°05'44.5"，附近沒有明顯的道路或房屋。Google地圖顯示，這個圓盤頂部有金屬硬體，部分側面已被植被覆蓋。

這個畫面引發網友們的熱烈猜測，他們指出，這可能是「一個已經被困在這座山裏幾個世紀的UFO」，更有人聲稱在物體上看到窗戶、機身和電路。

這些圖片被分享到X（前Twitter）上，一些Google地圖用戶回顧了該地區的歷史圖像，發現在1975年的同一位置有一個黑色的箱形結構；2003年的圖像則顯示，圓盤出現在貧瘠的景觀中；而1996年最早期Google圖像顯示，那裡完全是一片荒涼的景觀，沒有泥土小路或圓盤。

YouTuber MrMBB333在8月份分享了一段影片，他在Google地圖上調查該地點時聲稱，該物體是一個墜毀的UFO。不過陰謀論破解網站「Metabunk」一名用戶進行了更實際的調查後表示，該結構已被確定為一個「雨水集水區」，後來被拆除並替換為不同的設施。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】