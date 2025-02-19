智庫分析：美國近四成AI領域專家來自中國

美國智庫分析顯示，美中兩國在人工智能（AI）領域競爭激烈，而美國仍能在AI領域維持主導地位，赴美的中國大學生發揮了關鍵作用。



據《日經亞洲》報道，美國芝加哥保爾森基金會（Paulson Institute）內部智庫MacroPolo的分析報告指出，美國公司和研究機構的頂尖AI研究人員近40%來自中國大學，中國大學畢業生的佔比甚至超過了美國本土畢業生。當中包括知名的史丹福大學（Stanford University）教授、World Labs聯合創始人李飛飛，以及微軟AI首席科學家鄧力。

知名華裔美籍科學家李飛飛被譽為「AI教母」（X@drfeifei）

根據報告，2019年，美國頂級AI專家中，有27%來自中國大學。到了2022年，這一比率上升至38%，超過了來自美國大學的37%。這些研究人員似乎是在中國完成本科學習後，再赴美國攻讀研究生課程，並最終在美國覓職。

對此，日本理化學研究所的革新智能統合研究中心負責人杉山將（Masashi Sugiyama）說：「顯然，中國有一定數量的優秀年輕研究人員正在為美國公司和機構的AI研究發展做出貢獻。」然而，美國仍然主導着AI研究。2024年諾貝爾物理學獎和化學獎均頒給與AI相關的研究，而大部分獲獎者來自美國。

NeurIPS採用更多中國論文 清華和北京大學躋身前十

MacroPolo對全球最負盛名的AI學術會議NeurIPS，於2022年發表的論文的作者進行了背景調查，發現這些AI專家所屬的10個機構有七個在美國，包括Google和史丹福大學。中國則緊追其後，NeurIPS對中國論文的採用有所增加，清華大學和北京大學躋身前十。

報道認為，如果中國政府和企業借鑑1990年代以後的「海歸政策」和「千人計劃」，吸引海外人才回國，或可在AI領域取得更大發展。

不過，美國也有可能在可預見的未來保持其主導地位，因為主要IT公司和領先研究機構都位於美國，這對中國專家仍具吸引力。MacroPolo的分析顯示，大約80%的外國博士生畢業後選擇留在美國工作。隨着競爭加劇，中美之間的分歧也不斷加深。2022年左右，美國開始限制向中國出口先進半導體等產品。

中國AI公司深度求索（DeepSeek）不久前推出低成本開發的人工智能助理，所發布的開源模型DeepSeek-R1震撼全球科技業，也引起美國政府關注，包括它採用何種晶片。據報 ，美國政府正在調查DeepSeek是否使用受管制晶片，以及晶片是否通過多個國家轉出口至中國。如今，美國國內要求加強出口管制的呼聲越來越高。

作為一家中國AI初創公司，DeepSeek在海外遭到諸多質疑。（Reuters）

根據科學刊物出版社施普林格· 自然集團（Springer Nature）2024年對科研機構進行的一項排名報告，中國機構傾向於獨立研究而非國際合作；雖然中國的個人科研成果增長迅速，但在全球合作方面卻相對薄弱。

報道指，創新研究往往依賴跨國界的合作。儘管中國有許多優秀的研究人員在美國工作，但在建立科研合作框架方面，中國仍然落後於美國和英國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

