哈馬斯稱下階段停火一次釋放所有人質　以色列獲20日歸還屍體名單

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯於2月19日表示，準備在停火協議第二階段期間，一次過釋放所有剩餘人質，而不是分階段釋放。哈馬斯另預定本週六（22日）釋放另一批共6名人質，及於週四（20日）交還4名人質屍體。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室19日表示，已經收到了將於翌日獲交還的死者名單，並已通知人質的家人。



圖為2025年2月19日，以色列耶路撒冷街頭貼有年紀最小人質Kfir Bibas，以及其家人的照片。（Reuters）

哈馬斯高級官員Taher al-Nunu於19日表示，已將新的釋放安排通知調解人，此舉為展示哈馬斯對人質問題的重視，以及準備徹底解決問題決心，並將繼續採取措施鞏固停火，實現可持續的休戰。

以色列與哈馬斯之間的停火協議，自1月19日生效至今。在停火第一階段，至今有19名以色列人質獲釋，換取被以色列監禁1,100多名巴勒斯坦囚犯。據估計，在第一階段完成後，仍有58名人質被扣押。

對於20日獲歸還的人質屍體，內塔尼亞胡未透露名字，但稱已接獲哈馬斯提交的名單。他在聲明中稱「明天對以色列來說將是極為艱難的一天，令人心碎及悲痛的一天。我們會把4名人質帶回家，他們都已罹難⋯⋯整個國家的心都碎了。我的心也碎了」。

圖為2025年2月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，在華府國會大樓向記者發表講話。（Reuters）

哈馬斯此前同意，在本週和下星期分兩批歸還共8名人質屍體 ，其中包括平民Shiri Bibas，及其兩名年幼兒子，其中Kfir Bibas被擄時僅9個月大，為年紀最小人質。

卡塔爾外交部發言人表示，停火協議第二階段的談判「仍未正式開啟」，各方正在就相關事宜進行討論。以色列外長薩爾（Gideon Saar）稱，以色列預期談判將在本星期開始，內容包括爭取剩餘人質獲釋，以及要求加沙全面非軍事化。